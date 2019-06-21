日本代表は21日、コパ・アメリカ グループステージ第2節でウルグアイ代表と対戦するスターティングメンバーを発表した。
予想フォーメーションは4－2－3－1。久保建英はベンチスタートとなり、代わりに安部裕葵が起用される。ワントップには岡崎慎司が選出された。
試合は日本時間21日8時にキックオフ。DAZNにて生中継される。
■日本代表 ウルグアイ戦スタメン
▼GK
1 川島永嗣（ストラスブール／フランス）
▼DF
2 杉岡大暉（湘南ベルマーレ）
5 植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
16 冨安健洋（シント・トロイデン／ベルギー）
19 岩田智輝（大分トリニータ）
▼MF
4 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
7 柴崎岳（ヘタフェ／スペイン）
10 中島翔哉（アル・ドゥハイル／カタール）
11 三好康児（横浜F・マリノス）
20 安部裕葵（鹿島アントラーズ）
▼FW
18 岡崎慎司（レスター／イングランド）
□控えメンバー
▽GK
12 小島亨介（大分トリニータ）
23 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▽DF
3 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
14 原輝綺（サガン鳥栖）
15 菅大輝（北海道コンサドーレ札幌）
22 立田悠悟（清水エスパルス）
▽MF
6 渡辺皓太（東京ヴェルディ）
8 伊藤達哉（ハンブルガーSV／ドイツ）
17 松本泰志（サンフレッチェ広島）
21 久保建英（FC東京）
▽FW
9 前田大然（松本山雅FC）
13 上田綺世（法政大学）