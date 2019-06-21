ウルグアイ代表は21日、コパ・アメリカ グループステージ第2節で日本代表と対戦するスターティングメンバーを発表した。
第1節でゴールを挙げたルイス・スアレスとエディソン・カバーニの超強力2トップはそろって先発に名を連ねた。また、第1節で負傷し離脱したマティアス・ベシーノに代わって、ルーカス・トレイラが先発出場する。
試合は日本時間21日8時にキックオフ。DAZNにて生中継される。ウルグアイ代表の日本戦スターティングメンバーは以下の通り。
▼GK
フェルナンド・ムスレラ（ガラタサライ／トルコ）
▼DF
ディエゴ・ゴディン（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
マルティン・カセレス（ユヴェントス／イタリア）
ディエゴ・ラクサール（ミラン／イタリア）
▼MF
ルーカス・トレイラ（アーセナル／イングランド）
ロドリゴ・ベンタンクール（ユヴェントス／イタリア）
ナイタン・ナンデス（ボカ・ジュニオルス／アルゼンチン）
ニコラス・ロデイロ（シアトル・サウンダース／アメリカ）
▼FW
エディンソン・カバーニ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ルイス・スアレス（バルセロナ／スペイン）