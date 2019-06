w-inds.が7月31日にニューシングル「Get Down」をリリースする。

w-inds.がシングルをリリースするのは2018年3月発売の「Dirty Talk」以来、約1年4カ月ぶり。メンバー橘慶太が作詞作曲を手がけた表題曲は、激しいダンスナンバーとなっている。w-inds.の公式Twitterアカウント(@winds_tv)ではトレイラー映像が公開されている。

シングルの初回限定盤に付属するDVDには「Get Down」のミュージックビデオとメイキング映像が収められる。

w-inds.「Get Down」収録内容

初回限定盤CD

01. Get Down

02. Take It Slow

03. Get Down(Instrumental)

04. Take It Slow(Instrumental)

初回限定盤DVD

01. Get Down Music Video

02. Making of Get Down Music Video

通常盤CD

01. Get Down

02. Take It Slow

03. Femme Fatale

04. Get Down(Instrumental)

05. Take It Slow(Instrumental)

06. Femme Fatale(Instrumental)