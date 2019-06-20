トゥー・ドア・シネマ・クラブ、最新作『フォールス・アラーム』から「Once」を公開

北アイルランド出身のロック・バンド、トゥー・ドア・シネマ・クラブが明日6月21日にニューアルバム『フォールス・アラーム』を世界同時リリースする。それに先駆け、新曲「Once」が公開された。



2016年の『Gameshow』以来3年ぶりとなる『フォールス・アラーム』は、前作／前々作同様ジャックナイフ・リー（U2、ザ・キラーズ、R.E.M.他）がプロデュースを担当。バンドはこのアルバムを引っさげ、今夏の「サマーソニック」に出演することが決定している。







また、トゥー・ドア・シネマ・クラブはサマソニ前の8月15日に東京で単独公演を開催予定。こちらの公演には、同じくサマソニに出演する英リバプールの4人組、サーカ・ウェーヴスがサポート・アクトとして出演する。





＜リリース情報＞







トゥー・ドア・シネマ・クラブ

『フォールス・アラーム』

発売日：2019年6月21日（金）

品番：OTCD-6759

定価：￥2,400+税



＜来日公演情報＞



SUMMER SONIC 2019

2019年8月16日（金）、8月17日（土）、8月18日（日）

東京：ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

大阪：舞洲SONICPARK（舞洲スポーツアイランド）

http://www.summersonic.com/2019/



TWO DOOR CINEMA CLUB SUMMER SONIC EXTRA

Support Act: CIRCA WAVES

日程：2019年8月15日（木）

会場：渋谷 TSUTAYA O-EAST

時間：OPEN 18:00/ START 19:00

料金：￥6,800（税込/All standing/1Drink別）

https://www.creativeman.co.jp/event/tdcc/



