韓国発の9人組ガールズグループ「TWICE」の初のドームツアー「TWICE DOME TOUR 2019 “#Dreamday”」の東京ドーム公演(3月30日開催)の模様が、6月29日にWOWOWで放送される。

東京ドーム公演は、日本でのデビューシングル「One More Time」でスタート。TWICEのファン層は幅広く、「Candy Pop」を披露した際には客席の子供たちが大はしゃぎ。続く「TT -Japanese ver.-」では、メンバーに合わせて来場した約5万人のファンが“TTポーズ”をしながら一緒に歌う場面もあった。本編のラストでは、「Dance The Night Away -Japanese ver.-」をパフォーマンス。遊園地を映し出したビジョンの前で9人が歌い、観客を魅了した。

番組「TWICE DOME TOUR 2019 “#Dreamday”」は、6月29日午後9時にWOWOWライブで放送。