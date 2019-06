チック・チック・チック、最新アルバム『Wallop』と秋の日本ツアーを発表

NYのディスコ・パンク・バンド、!!!(チック・チック・チック)がキャリア史上最高にポップなシングル「Serbia Drums」を発表。合わせて最新アルバム『Wallop』のリリースと、秋の日本ツアーも決定した。



8月30日に世界同時リリースされる今作は、ニック・オファーとともにアルバム全編に渡ってヴォーカルを務めるミアー・ペースに加えて、友人でもあるライアーズのフロントマン、アンガス・アンドリューや、シンク・ヤ・ティースのマリア・ウーゾル、グラッサー名義の活動で知られるキャメロン・メシロウらも参加している。







プロデューサーには、元アリエル・ピンクス・ホーンテッド・グラフィティで、ベックやザ・ヴァクシーンズの作品などを手がけたコール・M・グライフ・ニールやホーリー・ファックのグラハム・ウォルシュ、長年のコラボレーターであるパトリック・フォードが名を連ねているようだ。国内盤にはボーナストラック「Do The Dial Tone」が追加収録され、歌詞対訳と解説書が封入。また、限定輸入盤LPはグリーン・ヴァイナルとピンク・ヴァイナルの二枚組仕様となるとのこと。



10月末から11月にかけて行われる来日公演の日程は以下の通り。現在、東京公演と京都公演の主催者WEB先行を受付中だ。





<リリース情報>







!!!

『Wallop』

発売日:2019年8月30日(金)

国内盤CD BRC-608 ¥2,200+tax

国内盤特典:ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入



=収録曲=

01. Let It Change U

02. Couldn’t Have Known

03. Off The Grid

04. In The Grid

05. Serbia Drums

06. My Fault

07. Slow Motion 08. Slo Mo

09. $50 Million

10. Domino

11. Rhythm Of The Gravity

12. UR Paranoid

13. This Is The Door

14. This Is The Dub

15. Do The Dial Tone (Bonus Track for Japan)



<来日公演情報>



!!! - WALLOP JAPAN TOUR -



【京都公演】2019年10月30日(水) METRO

OPEN 19:00 / START 20:00

前売¥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可



【大阪公演】2019年10月31日(木) LIVE HOUSE ANIMA

OPEN 18:00 / START 19:00

前売¥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可



【東京公演】2019年11月1日(金) O-EAST

OPEN 18:00 / START 19:00

前売¥6,500(税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可

主催:SHIBUYA TELEVISION



企画・制作:BEATINK / www.beatink.com