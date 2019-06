みのミュージックを構成する「ロック」とは？　動画クリエイターとしての源流を探る

YouTubeという映像メディアを使い、ロックンロールの真髄をティーンエイジャーに伝導する動画クリエイター「みの」をご存知だろうか。



今年1月に惜しまれつつも解散を発表した動画クリエイタートリオ「カリスマブラザーズ」の発起人であり、現在は自身のバンド「ミノタウロス」の音源制作と、YouTube番組『みのミュージック』の更新、さらには音楽イベント『ミノロック』の主催など多岐にわたる活動を展開している彼は、まるで70年代のグラムロックバンドから現代へとタイムスリップしてきたかのような奇抜な風貌と人懐っこいキャラクター、そして無尽蔵な音楽知識により着実にファンベースを拡大し続け、GLIM SPANKYの亀本寛貴ら多くのミュージシャンからも熱い支持を集めている。



ビートルズやフィル・スペクターなど、主に60〜70年代のロック〜ポップレジェンドをこよなく愛し、映画や文学への造詣も深い、みの。ある意味では畑違いともいえるような分野へ果敢に飛び込んでいく、彼のモチベーションは一体どこにあるのだろうか。



「動画クリエイターとして、24歳は決して若くないけど『今、勝負しなきゃ一生後悔する』と思った」



─みのさんは、もともとどんな経緯で動画クリエイターになったのでしょうか。



みの:YouTubeでの活動を始めたのは、僕が24歳の時でした。それまではブルースバーでギターを弾いているような、いわゆる売れないミュージシャンでしたね。基本的に主軸は音楽コミュニティにあったんですけど、ずっとWEB界隈も気になっていて。



それこそ2ちゃんねるからはじまり、ニコニコ動画やYouTubeなどを追ってきた世代でもあるので、たとえばHIKAKINさんらの活躍を経てようやく日本人も、顔出しでSNSをやるようになってきたなと感じていました。ただ、音楽をやっている身としては、そっちに寄せるのはナンパな行為じゃないかという固定観念があったんです。今考えると恥ずかしい話なんですけど。



・自宅とスタジオのルームツアー







─そういった思いがあった時期もあったのですね。



みの:はい。でも、そんな時期に、うちの事務所の先輩でもあるPDSくんが、YouTubeでオリジナルソングを配信しているのを見て。それがほとんどコミックソングのような内容なんですけど、100万再生とか出しているんですよ。当時の僕は、メンバーみんなで頑張ってレコーディングしたバンドの楽曲を上げてもせいぜい300再生とかそんな感じで。「誰も俺のこと興味ないのか……」と、ミュージシャンとして負けた気がしたんです。



─活動の場をブルースバーからインターネットへと移した大きなきっかけだったと。



みの:「僅かなチップのために、ブルースのスタンダードを弾いて終わる人生でいいのか?」と。動画クリエイターとして、24歳は決して若くないけど「今、勝負しなきゃ一生後悔する」と思ったんですよね。それで、自分の周りで最もギラギラしていた仲間に「一発当てようぜ」と声をかけたんです。そういう意味では打算的なところは正直ありましたね。



─それがカリスマブラザーズ(通称:カリブラ)だったんですよね。その時は、どのような気持ちでコンテンツを作っていたのですか?



みの:個人的にはジャブを打っているつもりでした。僕は当初、裏方として参加し楽曲提供をするというようなスタンスで、YouTubeチャンネル、フリー音源ではなくオリジナルのBGMを乗せたらどんな反応があるのかな? みたいなことを試していました。



当時YouTube用に音楽制作をしていたのは、わりと新しい試みではあったんですが、視聴者さんからしてみれば、結構どうでもいいというか、「幅のひとつ」くらいの認識でしかない現実にも気づき始めて。もちろん、カリブラはカリブラとして懸命にやっていましたが、それと並行して「クラシックロックを世に広める」というのは、ずっと自分の中のテーマでもありました。



─そもそも、現在28歳のみのさんが、ご自身の生まれる前のクラシックロックに興味を持つようになったきっかけはどういうものだったのでしょうか。



みの:中1の時から本格的に音楽を聴き始めました。両親とも音楽が好きで、家で父がギターを弾いているような環境だったんですけど、いかせんCDが10枚程度しかなくて。そのうちの3枚をピックアップして、自分の部屋で聴き始めたのが自分の原体験としてあるんです。



─その3枚というのは?



みの:ビートルズの赤盤(初期曲を集めたベストアルバム『The Beatles / 1962-1966』の通称)と青盤(中後期曲を集めたベストアルバム『The Beatles / 1967-1970』の通称)、それからglobeのベスト盤。全然違うじゃないですか(笑)。その3枚を並べて聴いた時、しっくりきたのがビートルズ、しかも赤盤だったんですよね。そこからしばらくの間、ビートルズしか聴かない状況が続きましたね。気づけば通学バスの行き帰りで、ビートルズを聴きながら『ゲゲゲの鬼太郎』を読む中学生でした。





「その時の気分次第でジョンに恋したり、ポールに夢中になったり」



─そういうサブカルチャーの情報は、どうやって仕入れていたのですか?



みの:自分が面白いと思うものを突き詰めていたら、いつの間にか袋小路にハマっていたという感じです。あとは図書館へ行って、そこにある音楽関連の書籍を片っ端から読み漁るくらいかな。当時はまだインターネットもそんなに普及していなかったし。それが全てでしたね。



BBCの「音楽史を紐解く」みたいなVHS10巻セットも、当時死ぬほど観ました。歴史の縦軸、横軸みたいなことを考えるのが、すごく好きなんです。「この時代、社会的に何が起きて、文化ではどんな動きがあったのか?」みたいな、文化と社会の相互作用などを調べたりして。



─現在、『みのミュージック』でロックの歴史講座などをやっているのも、そういうジャーナリスティックな視点や探究心があるからこそだと思います。今日は、事前に作成していただいた「好きなものリスト」をから、いろいろ伺っていきたいのですが、まずはなんと言っても「ビートルズ」。ビートルズに関しては、今どんな切り口で楽しんでいますか?



みの:その時の気分次第でジョンに恋したり、ポールに夢中になったり色々あるんですけど(笑)、今は、ふたりの競争関係に興味があります。コード進行をひとつ取ってみても、そこにはお互いの明確な競争意識があるんですよ。たとえば『Help』のレコーディングでは、ポールが「Another Girl」という3度の転調を用いた曲を書くんですけど、その少しあとにジョンが「Youre Going to Lose That Girl」という楽曲を書き、そこで同じことをやるわけです。



あとは、「Paperback Writer」と「Rain」が収録された12枚目のシングル(1966年リリース)。それぞれポールとジョンが書いたこのふたつの楽曲のコード進行は、どちらもGとCの繰り返しなんです。もう明らかに競っているわけですよね。



・Another Girl (Remastered 2009)









・Youre Going To Lose That Girl (Remastered 2009)







─よく、「ジョンが前衛的で、ポールは大衆的」などと言われますが、実は「Revolution 9」(ジョンとヨーコ・オノが作曲し”ポップ・ミュージック史上初のミュージック・コンクレート”と言われた『The Beatles』収録曲)よりも前に、ポールが「Carnival of Light」(ビートルズの未発表曲)という13分にも及ぶアヴァンギャルドナンバーを作り上げるなど、あらゆる面で競い合っているんですよね。



みの:そうなんです。前衛的といえば、確かポールだけ当時ロンドンに住んでいたんですよね。ほかの3人は彼女や奥さんと、ちょっと郊外に家を構えて暮らしていたのとは対照的。よりアンダーグラウンドシーンに近いところにいたかったのでしょうね。



「ビートルズにはない良さを、ブルースの中に気づいた」



─中学生でビートルズにハマり、いっときはビートルズしか聴かなかったみのさんが、ほかの音楽へ興味を持つようになっていったのはどんな経緯だったのですか?



みの:ブルースに目覚めたのが大きかったですね。友人が聴かせてくれた、ジョン・メイオールとエリック・クラプトンが一緒にやっているアルバム『Blues Breakers with Eric Clapton』(1966年)を聴いて、「クラプトンかっこいいな!」って。ビートルズにはない良さを、ブルースの中に気づいた時点で「ビートルズ至上主義」みたいなところから脱却できた感はありました。



─それは、ギタリストとしてのみのさんを刺激したんでしょうか。



みの:おそらくそうですね。ギタリストとしての耳で音楽を聴く時って、楽曲としての完成度は一旦隅に置いておけるというか。たとえばジェフ・ベックの80年代の作品って、音楽としての完成度としてはほかの時代に比べると「ちょっと……」ってところあるじゃないですか。これ、あくまでも僕の主観ですよ?(笑)



ただ、「この曲の、このギターフレーズはかっこいい」とか「この曲のソロは最高」みたいな、演奏者としてはピンポイントでの聴き方も可能なんですよね。『Blues Breakers with Eric Clapton』はまず、そのギターサウンドにビビっときたんです。「ギターからこんな音が出せるんだ!」って。











「ここ1、2年で改めてスペクターに思いっきりハマり、ずっと彼のことを考えていて」



─サウンドといえば、50年代にウォール・オブ・サウンドを発明したプロデューサー、フィル・スペクターもリストに挙がっていました。



みの:そもそもスペクターへの入口は、ベタですが、ブライアン・ウィルソンで。『ペット・サウンズ』は、ブライアン本人とアル・ジャーディンのサインが入ったジャケットを自室の一番目立つところに飾っています(笑)。でも、いざとなるとスペクターについて語るのは難しいですね(笑)。



彼のキャリアはロネッツなどのガールグループをプロデュースしていたキラキラでイケイケな時代から、ライチャス・ブラザーズなどを手がけていた少々パラノイアな局面が顔を覗かせていた時期がピークだと思うんですけど、その後どんどんメンタルが崩壊していきながらのアイク&ティナ・ターナー作品(『River Deep – Mountain High』1966年)や、ビートルズのソロ作、ラモーンズに至るまで、彼のキャリアに関しては全ての時代が好きですね。



─網羅的に追い続けているんですね。



みの:実はここ1、2年で改めてスペクターに思いっきりハマり、ずっと彼のことを考えていて(笑)。あの人、クリエーターの矜持ということでいえば、メチャクチャ打算的でもあるじゃないですか。彼の関連書籍も何冊か読んだのですが、とにかく出世や金のことばかり考えているんです。



ただし、仕事のクオリティは圧倒的だったわけで。その両極端な……ある意味では分裂した人格だったからこそ生まれた作品もあっただろうし、それを10代の子どもたちが純粋な気持ちで聴くという構造そのものが狂ってますよね。



─確かに(笑)。それにしてもスペクターは、あの革新的なウォール・オブ・サウンドを、どこまで狙って作っていたんですかね。単に「デカイ音がほしい」と思ってドラムやギターを大勢呼んで、大編成でレコーディングしたら偶然あのサウンドになったのか。それとも最初から「壁のようなサウンドにしよう」という強靭な意思のもと敢行したのか。



みの:そこ、気になりますよね。当時はまだ「エンジニアリングで不思議な加工をしたら、かっこいい音像が出来る」という発想が、そもそもない時代じゃないですか。どこまで自覚的にやっていたのかは是非知りたいです。



ちなみに、カムバックしてからのスペクター・ワークスでは、ジョージ・ハリスンのソロ作『All Things Must Pass』(1971年)とラモーンズの『End Of The Century』(1980年)が好きです。ジョン・レノンのソロ(『Imagine』1971年、『Some Time in New York City 』1972年、『Rock n Roll』1975年)は、もうちょっとスペクター色を出しても良かったんじゃないかな(笑)。ちょっとジョンに遠慮し過ぎな気がします。



「クラシックな作品を、心の底からミーハーに楽しめるんです」



─映画ではスタンリー・キューブリック作品全般を挙げていましたね。



みの:これは僕の特技なんですが、クラシックな作品を、心の底からミーハーに楽しめるんですよ。キューブリック作品もまさにそれ。中学生の頃にレンタルビデオ店で『2001年宇宙の旅』(1968年)や『時計じかけのオレンジ』(1971年)を借りてきて、ちゃんと初回から感動できるんです(笑)。



たとえば『時計じかけのオレンジ』には、ミュージカルナンバー「雨に唄えば」がBGMになっている有名なシーンがあるじゃないですか。ああいうのを多感な時期に、浴びるように観ていたわけです(笑)。



・New trailer for Stanley Kubricks A Clockwork Orange - back in cinemas from 5 April | BFI







─多感な時期に(笑)。



みの:それでも素直に感動できていて(笑)。それと、キューブリック作品は絵画的な映像も大好きです。どの場面を切り取っても、そのまま額縁に入れて飾れるくらいの完成度というか。ストーリーのみならず、映画というアートフォームでどれだけ優れているか?というところで、やはりキューブリックは最高峰。……って、当たり前なことを言ってますね(笑)。



─ミロス・フォアマン監督によるオスカー作品『アマデウス』(1984年)も挙げていましたが、どんなところが好きですか?



みの:映画のテーマである「天才モーツァルトと凡才サリエリの愛憎」の部分は、クリエイターとして興味深く思いますし、何より舞台装置や衣装などディティールへのこだわりがすごい。あの時代の空気を、あれだけ緻密に再現しているのは見事だなと思います。ライティングもそう。当時の暖かい光の感じとか、普通にやるとどうしても安っぽくなりがちじゃないですか。



・AMADEUS (1984) | Full Movie Trailer in HD | 1080p







─この映画で描かれるモーツァルトとサリエリの関係は、「クリエイター同士のせめぎ合い」という意味では先ほどのジョンとポールの関係にも通じるものがありますよね。みのさん自身も、そういう話に惹かれる傾向があるのでしょうか。



みの:確かに、それは間違いなくありますね。







「自分には耽美的な要素を持っている作品がしっくりくる」



─小説では『ドリアン・グレイの肖像』(オスカー・ワイルド)や『地獄変』(芥川龍之介)、『眼球譚』(ジョルジュ・バタイユ)などを挙げてくださいました。



みの:中二病かよ、っていうセレクト……(笑)。その辺りの小説は、確か高校生の時にいわゆる名作と呼ばれる文学を読むようになったんですよね。ほんと、ベタで恐縮ですが『異邦人』(アルベール・カミユ)や『変身』(フランツ・カフカ)、『カラマーゾフの兄弟』(フョードル・ドストエフスキー)……。そのうち、自分には耽美的な要素を持っている作品がしっくりくることに気がついて。『金閣寺』(三島由紀夫)を読んだのもその頃ですね。



─澁澤龍彦あたりもきっとお好きですよね?



みの:もちろん。バタイユは確か光文社の新訳版から、澁澤の旧訳にも手を出し「こっちのほうが硬質で、より唯美的なところが出てるなあ」と思いました。



「フィジカルな音楽を、どれだけ今の世代に伝えられるか」



─さて、現在のみのさんの活動は、ご自身のバンドであるミノタウロスでの音源制作と、YouTubeチャンネル『みのミュージック』の更新、それから音楽イベント『ミノロック』の主催と多岐にわたっていますが、そうした活動を通してどんなことを実現したいと思っていますか?



みの:やっぱりロックンロール……ひいてはフィジカルな音楽を、どれだけ今の世代に伝えられるか? ということですね。そのためのリソースを人より多く持つ者という意味でいうと、自分は結構上のほうにいると思っているんです。かなり若い世代にリーチできるようになっているので、なるべく還元したいんですよね。



たとえば、耳の肥えたオーディエンスが数十人しか集まらない小規模イベントよりも、スリーコードのロックンロールを3000人のティーンエイジャー相手に聴かせるほうが、大局的に見たら意義があるのかなと。もちろん、あくまでも「僕がやるべきこと」として考えた場合の話ですけど。



・【MV】ミノタウロス「路傍の石」







─先日、豊洲PITで開催された『ミノロック4』に行かせてもらったのですが、ミノタウロスのようなオーセンティックなロックンロールバンドに、黄色い声援が飛びまくっているのは本当に衝撃でした。確かに今、こんなことができるのはみのさんだけかもしれないですね。そして、もしあの場にいたティーンたちが「ロックンロールとは何か?」を知らなかったとしても、何年かあとになって様々な音楽を聴いた時にきっと役にたつのではないか、それこそまさに「還元」だなと思いました。



みの:そうですね、そうなったら本当に嬉しいことだなと思います。



「サンプリング以降の音楽を聴いた上で、ロックへ挑んでいく」



─今後、どんなことをやっていきたいですか?



みの:今、ミノタウロスでやっている音楽は、僕の中では最もオーソドックスな部分なんですよ。チャック・ベリーやボ・ディドリーを聴いた時の原体験みたいなところからやっていて、徐々に影響をもらっている年代を上げて、サイケの時代やハードロックの時代というふうに、それぞれのスタイルを取り入れていく予定なんです。で、今は60年代が終わって70年代に入るくらいの時期で、これからは僕が想像する並行世界に分岐するつもりです。



─つまり「ロックが別の進化を辿ったとしたら?」という仮定で楽曲を作るわけですね。面白そうです。



みの:昔の音楽を、どれだけ上手く再現するか? みたいな伝統芸にはなりたくなくて。新しさがちゃんとありつつも、僕がかっこいいと思える「現在進行形のロックンロール」を作りたい。様々なイディオムを解体し再配置したら、聴いたことがないけどなぜか懐かしい、みたいなところへ行けるんじゃないかと期待しているんです。







─なるほど。



みの:たとえばリズムにしても、2003年頃に「Beat Detective」というプラグインが登場して、リズムを簡単にグリッドで合わせられるようになったんですけど、その時期と、ロックがチャート上で元気がなくなっていった時期がほぼ一緒。



ガチガチにビートをエディットした、ちょっと窮屈な音楽にロックが進んでしまったんですよね。ただし、やっぱり僕は人間的なグルーヴを、いかにモダンなサウンドの中に残せるか? というところにこだわりたいし、そこがロックの肝なのかなと思っているんです。



─ヒップホップやニューソウルのアーティストたちが、リズムのヨレみたいなものをエレクトロミュージックに取り入れている一方で、元々は肉体的なグルーヴを内包していたロックミュージックがヨレを排除した機械的なリズムへと向かっていったのは、ちょっと皮肉な感じがしますよね。



みの:そうなんですよ。リズムへの意識の高さという点では、ロックではなくブラックミュージックに軍配が上がったというか。J・ディラとか揺らしまくるじゃないですか。サンプリング以降の耳を持っている人たちは、みんなそうやってグルーヴを生み出しているのに、今のロックはちょっと進化が止まっている感が否めない。



そこはちょっと「ダセエな」と思ってしまう。……って、ちょっと大風呂敷を広げ過ぎましたが(笑)、でもミノタウルスの音楽はそういうリズム面での工夫をしていきたい。サンプリング以降の音楽を聴いた上で、ロックへ挑んでいくという。それが今後のテーマです。