ちゃんみな、自身初の東阪ホールツアー開催決定

ちゃんみなが2ndフルアルバム『Never Grow Up』の発売を記念し、自身初の東阪ホールツアーを開催することが決定した。



日本語、英語、韓国語の3ヶ国語を巧みに操るトリリンガルラッパー/シンガーのちゃんみな。今年3月以来、約8ヶ月ぶりとなる今回のワンマンライブは、場所は同じく、東京・大阪の2都市で開催されるが、会場をライブハウスからホールへとスケールアップし、東京はLINE CUBE SHIBUYA、大阪はNHK大阪ホールで開催される。今回の発表に合わせて、今年3月に行われたライブ映像を元に制作された、東阪ホールツアーのトレーラー映像も公開された。







ニューアルバム『Never Grow Up』はワーナーミュージック移籍後初となるアルバムになり、ちゃんみなが海外で注目を集めるきっかけとなった「Doctor」、20歳になる直前に想いを綴った「PAIN IS BEAUTY」、初めて日本語、英語、韓国語の3ヶ国語の歌唱した「Im a Pop」など全13曲を収録。初回限定盤には、ボーナストラック1曲が追加で収録される。





<ライブ情報>



ちゃんみな PRINCESS PROJECT 4

2019年11月14日(木)NHK大阪ホール

時間:開場18:30 / 開演19:00



2019年11月22日(金)LINE CUBE SHIBUYA(旧・渋⾕公会堂)

時間:開場18:30 / 開演19:00



チケット代:全席指定 5800円(税込)

オフィシャルHP 1次先行受付:7月1日 (月) 12:00 より(抽選)



<リリース情報>



ちゃんみな

『Never Grow Up』



2019年8月7日(水)発売

価格:

初回限定盤 4200円+税

通常盤 3000円+税







初回限定盤 <CD+DVD>

CD

=収録曲=

1. Call

2. Im a Pop

3. PAIN IS BEAUTY

4. Never Grow Up

5. Yesterday

6. 君が勝った

7. My Own Lane

8. GIRLS

9. Can U Love Me

10. Like This

11. Doctor

12. CAFE

13. アーカイブに保存した曲

14. SAD SONG ※Bonus track



DVD

※収録内容は追って発表予定。



通常盤 <CD>







CD

=収録曲=

1. Call

2. Im a Pop

3. PAIN IS BEAUTY

4. Never Grow Up

5. Yesterday

6. 君が勝った

7. My Own Lane

8. GIRLS

9. Can U Love Me

10. Like This

11. Doctor

12. CAFE

13. アーカイブに保存した曲



ちゃんみな オフィシャルサイト:http://chanmina.com/