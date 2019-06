Mrs. GREEN APPLE &平祐奈&武田玲奈「今一番興味があることは？」

Mrs. GREEN APPLEのボーカル、ギター・大森元貴とキーボード・藤澤涼架が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。自身の楽曲「Love me, Love you」が主題歌に起用されたドラマ『御曹司ボーイズ』(6月16日終了)から、女優の平祐奈さんと武田玲奈さんをゲストに迎え、『今一番興味があることは?』をテーマにトークを展開しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」6月19日(水)放送分)――4人の『今一番興味があることは?』大森:やっぱね、ちゃんと寝たいんですよ。睡眠大事じゃないですか! レコーディングとかも、夜中までかかって次の朝も早かったりするじゃないですか。それなら……役者さんとかもそうだと思うんですけど、ちゃんと無駄なく寝たいっていうのが、最近強いんですよ。平・武田:大事!藤澤:確かに大事だね。大森:だから、いっぱいそういうのを調べているんだけど、止まらないんですよね。ネットサーフィンしちゃうと……!藤澤:こんなんばっか調べてる(笑)。大森:藤澤はもうやばいですよ! 1年で10kg太ったんですよ!!平・武田:えーそうなんですか!?平:全然太ってないですよね?藤澤:顔がパンパンになっちゃって、お腹も座っていると汗かいてくるんですよね。平・武田:え~~~!!藤澤:今までは、こんなことなかったんですよ。大森:ほんとにすごくガリガリで。藤澤:でも、すごく食べる子だったんです。だから男の子は、25歳から体が変わってくるって。平・武田:そうなんですか?藤澤:いや……、「何をバカなこと言ってんだ!」とバカにしてたら自分が来ちゃったから。ちょっとこれは気にしなきゃと思っている次第です。大森:お二人は、「こういうのはどうですか?」っていうのないですか?平:運動は好きじゃないですか? 私、キックボクシングやってるんですよ~。大森:かっこいい!平:体をすごく使うからオススメです!藤澤:DIYとはなんですか?平:6月になって、1年の半分が過ぎたから大掃除をしたんです。家具の配置を変えたり、要らなくなったものを解体して、トントントンって棚を作ったり。藤澤:リメイクするってこと!? ご自身で!?平:そうそうそう!藤澤:すごい!!大森:エピソードがおしゃれだーー! やっぱスゲーーー!!藤澤:ベッドのマットレスだったもんね(笑)。平:似てますよね。家具だから(笑)。大森:そうですね、似てますよねー……助けていただきました(笑)。大森:うちのお母さんも、ホットヨガに行ってます。武田:すっごい汗かくので、ダイエットにもオススメです!!大森:じゃあ、キックボクシングとホットヨガも始めて……(笑)。平:汗がいっぱい出ちゃう!大森:それでも太っちゃうんだよね(笑)。全員:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/