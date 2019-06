映画「ルパン三世 カリオストロの城」の公開40周年を記念したシネマコンサートが、10月25、26日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで開催される。

モンキー・パンチ原作「ルパン三世」の中でも特に人気を集める名作「ルパン三世 カリオストロの城」。シネマコンサートでは劇中のセリフや効果音はそのままに、音楽部分のみが生演奏で届けられる。劇伴はテレビアニメの第2シリーズ以降のサウンドトラックを手がける大野雄二によるもので、当日の演奏は大野率いるYou & Explosion Bandが担当する。

この公演は2部構成となっており、第1部で「ルパン三世 カリオストロの城」の全編上映に合わせたシネマコンサートが催される。第2部ではコンサートのために編集されたテレビシリーズのアニメーションと共に、「ルパン三世」サウンドトラックの中から人気曲が実演される。チケットの販売は本日6月20日4:00にチケットぴあにて最速先着先行販売がスタート。

~映画公開40周年 & 大野雄二 音楽活動 55周年記念 オフィシャル・プロジェクト~ 映画「ルパン三世 カリオストロの城」シネマ・コンサート! and ベストヒット「ルパン三世」ライブ!

2019年10月25日(金)神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール

2019年10月26日(土)神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール



第1部「ルパン三世 カリオストロの城」シネマ・コンサート!(100分)

第2部 ベストヒット「ルパン三世」ライブ(40分)



<出演者>

You & Explosion Band:大野雄二(音楽監督 / Piano, Key) / 市原康(Dr) / ミッチー長岡(B) / 松島啓之(Tp) / 鈴木央紹(Sax) / 和泉聡志(G) / 宮川純(Organ) / Fujikochans(Vo, Cho)

佐々木久美 / Tiger / 佐々木詩織 / and more

指揮:西谷亮

原作:モンキー・パンチ (c)TMS (c)モンキー・パンチ/TMS・NTV