8月16、17、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセおよび大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）にて行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2019」の追加出演アーティストが発表された。
今回の発表で幕張、大阪の両公演にLOUDNESSが出演することが決定。幕張公演にはトパーズ・ジョーンズ、ALLiSTER、Electric Pyramid、大阪公演にはジェニーハイ、RED SPIDER、Mgmtの出演がアナウンスされた。併せてステージ割も発表されている。また8月16日に幕張のMARINE STAGE、18日に大阪のOCEAN STAGEのヘッドライナーを務めるB'zからのコメント動画もYouTubeで公開された。
SUMMER SONIC 2019
幕張公演
2019年8月16日（金）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
B'z / The 1975 / Weezer / YUKI / WANIMA / [ALEXANDROS] / MY FIRST STORY / The Struts
MOUNTAIN STAGE
Fall Out Boy / リタ・オラ / サブリナ・カーペンター / Little Glee Monster / グレース・カーター / BiSH / リーガルリリー（オープニングアクト）
SONIC STAGE
Two Door Cinema Club / Snow Patrol（Acoustic） / The Birthday / Pale Waves / サム・フェンダー / アレック・ベンジャミン / クリープハイプ / 秋山黄色（オープニングアクト）
Billboard JAPAN STAGE
Bananarama / シェリル・リン / Bjorn Again / RIRI
＜Asian Calling＞
八三夭 831 / Xiao Bing Chih / Supper Moment
BEACH STAGE
ロバート・グラスパー（feat.クリス・デイヴ、デリック・ホッジ、ヤシーン・ベイ） / JUJU / ENDRECHERI / 秦基博 / HY / 向井太一 / INTERSECTION（オープニングアクト）
RAINBOW STAGE
LOUDNESS / マイケル・モンロー / KEYTALK / Psychedelic Porn Crumpets / PassCode / ALLiSTER / 神様、僕は気づいてしまった
2019年8月17日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
Red Hot Chili Peppers / RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / Rancid / ロバート・グラスパー（feat.クリス・デイヴ、デリック・ホッジ、ヤシーン・ベイ） / マキシマム ザ ホルモン / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ
MOUNTAIN STAGE
BABYMETAL / Bring Me the Horizon / マシン・ガン・ケリー / Zebrahead / The Interrupters / ヤバイTシャツ屋さん / 錯乱前線（オープニングアクト）
SONIC STAGE
Catfish and the Bottlemen / Foals / タッシュ・スルタナ / Coin / トム・ウォーカー / 木村カエラ / Official髭男dism
Billboard JAPAN STAGE
サンボマスター / The Damned / The Interrupters / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS
＜Asian Calling＞
プム・ヴィプリット / STAMP / TELEx TELEXs
BEACH STAGE
The Lemon Twigs / Superorganism / Yogee New Waves / CHAI / cero / TRI4TH
RAINBOW STAGE
Circa Waves / SUPER BEAVER / Deaf Havana / Dizzy Sunfist / TOTALFAT / BAND-MAID / LOVEBITES / Electric Pyramid / suga/es（オープニングアクト）
2019年8月18日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
The Chainsmokers / ゼッド / アラン・ウォーカー / BLACKPINK / Perfume / Suchmos / TOKiMONSTA
MOUNTAIN STAGE
Disclosure（DJ Set） / Chvrches / Brockhampton / オクタヴィアン / Nulbarich / THE BOYZ / マヘリア / ステレオガール（オープニングアクト）
SONIC STAGE
フルーム / R3HAB / Sofi Tukker / ジェイン / King Gnu / Shaed / 女王蜂 / AI / milet（オープニングアクト）
Billboard JAPAN STAGE
KREVA / ネナ・チェリー / トパーズ・ジョーンズ
＜Asian Calling＞
赤頬思春期（BOL4） / Se So Neon / 9m88
BEACH STAGE
Fkj / Chara / Prep / 山崎まさよし / SIRUP / ビッケブランカ
RAINBOW STAGE
The Vamps / the telephones / ちゃんみな / ポルカドットスティングレイ / The Regrettes / 中田ヤスタカ / きゃりーぱみゅぱみゅ / Kizuna AI
大阪公演
2019年8月16日（金）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
Red Hot Chili Peppers / RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / Rancid / タッシュ・スルタナ / 10-FEET / ナオト・インティライミ
MOUNTAIN STAGE
BABYMETAL / Bring Me the Horizon / マシン・ガン・ケリー / 04 Limited Sazabys / Zebrahead / The Interrupters / ヤバイTシャツ屋さん
SONIC STAGE
Catfish and the Bottlemen / Foals / Coin / トム・ウォーカー / 木村カエラ / indigo la End / milet
MASSIVE STAGE
The Lemon Twigs / Superorganism / NAMBA69 / SUPER BEAVER / コロナナモレモモ（マキシマム ザ ホルモン2号店） / 緑黄色社会 / TEAM SHACHI / Survive Said The Prophet
2019年8月17日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
The Chainsmokers / ゼッド / アラン・ウォーカー / SEVENTEEN / KREVA / TOKiMONSTA
MOUNTAIN STAGE
Disclosure（DJ Set） / Chvrches / Brockhampton / オクタヴィアン / Nulbarich / 中田ヤスタカ / きゃりーぱみゅぱみゅ / マヘリア
SONIC STAGE
フルーム / R3HAB / Sofi Tukker / ジェイン / AI / THE BOYZ / Shaed
MASSIVE STAGE
The Vamps / RED SPIDER / SIRUP / ビッケブランカ / The Regrettes / 向井太一 / ジェニーハイ
2019年8月18日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
B'z / The 1975 / Weezer / YUKI / [ALEXANDROS] / MY FIRST STORY / LOUDNESS / The Struts
MOUNTAIN STAGE
Fall Out Boy / Mgmt / リタ・オラ / サブリナ・カーペンター / SCANDAL / グレース・カーター / BiSH
SONIC STAGE
Two Door Cinema Club / Snow Patrol（Acoustic） / The Birthday / Pale Waves / サム・フェンダー / Psychedelic Porn Crumpets / amazarashi
MASSIVE STAGE
Bananarama / The Damned / マイケル・モンロー / Bjorn Again / GLIM SPANKY / キュウソネコカミ / CHAI / ACE COLLECTION