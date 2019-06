8月16、17、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセおよび大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)にて行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2019」の追加出演アーティストが発表された。

今回の発表で幕張、大阪の両公演にLOUDNESSが出演することが決定。幕張公演にはトパーズ・ジョーンズ、ALLiSTER、Electric Pyramid、大阪公演にはジェニーハイ、RED SPIDER、Mgmtの出演がアナウンスされた。併せてステージ割も発表されている。また8月16日に幕張のMARINE STAGE、18日に大阪のOCEAN STAGEのヘッドライナーを務めるB'zからのコメント動画もYouTubeで公開された。

SUMMER SONIC 2019

幕張公演

2019年8月16日(金)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

B'z / The 1975 / Weezer / YUKI / WANIMA / [ALEXANDROS] / MY FIRST STORY / The Struts



MOUNTAIN STAGE

Fall Out Boy / リタ・オラ / サブリナ・カーペンター / Little Glee Monster / グレース・カーター / BiSH / リーガルリリー(オープニングアクト)



SONIC STAGE

Two Door Cinema Club / Snow Patrol(Acoustic) / The Birthday / Pale Waves / サム・フェンダー / アレック・ベンジャミン / クリープハイプ / 秋山黄色(オープニングアクト)



Billboard JAPAN STAGE

Bananarama / シェリル・リン / Bjorn Again / RIRI

<Asian Calling>

八三夭 831 / Xiao Bing Chih / Supper Moment



BEACH STAGE

ロバート・グラスパー(feat.クリス・デイヴ、デリック・ホッジ、ヤシーン・ベイ) / JUJU / ENDRECHERI / 秦基博 / HY / 向井太一 / INTERSECTION(オープニングアクト)



RAINBOW STAGE

LOUDNESS / マイケル・モンロー / KEYTALK / Psychedelic Porn Crumpets / PassCode / ALLiSTER / 神様、僕は気づいてしまった



2019年8月17日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

Red Hot Chili Peppers / RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / Rancid / ロバート・グラスパー(feat.クリス・デイヴ、デリック・ホッジ、ヤシーン・ベイ) / マキシマム ザ ホルモン / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ



MOUNTAIN STAGE

BABYMETAL / Bring Me the Horizon / マシン・ガン・ケリー / Zebrahead / The Interrupters / ヤバイTシャツ屋さん / 錯乱前線(オープニングアクト)



SONIC STAGE

Catfish and the Bottlemen / Foals / タッシュ・スルタナ / Coin / トム・ウォーカー / 木村カエラ / Official髭男dism



Billboard JAPAN STAGE

サンボマスター / The Damned / The Interrupters / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS

<Asian Calling>

プム・ヴィプリット / STAMP / TELEx TELEXs



BEACH STAGE

The Lemon Twigs / Superorganism / Yogee New Waves / CHAI / cero / TRI4TH



RAINBOW STAGE

Circa Waves / SUPER BEAVER / Deaf Havana / Dizzy Sunfist / TOTALFAT / BAND-MAID / LOVEBITES / Electric Pyramid / suga/es(オープニングアクト)



2019年8月18日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

The Chainsmokers / ゼッド / アラン・ウォーカー / BLACKPINK / Perfume / Suchmos / TOKiMONSTA



MOUNTAIN STAGE

Disclosure(DJ Set) / Chvrches / Brockhampton / オクタヴィアン / Nulbarich / THE BOYZ / マヘリア / ステレオガール(オープニングアクト)



SONIC STAGE

フルーム / R3HAB / Sofi Tukker / ジェイン / King Gnu / Shaed / 女王蜂 / AI / milet(オープニングアクト)



Billboard JAPAN STAGE

KREVA / ネナ・チェリー / トパーズ・ジョーンズ

<Asian Calling>

赤頬思春期(BOL4) / Se So Neon / 9m88



BEACH STAGE

Fkj / Chara / Prep / 山崎まさよし / SIRUP / ビッケブランカ



RAINBOW STAGE

The Vamps / the telephones / ちゃんみな / ポルカドットスティングレイ / The Regrettes / 中田ヤスタカ / きゃりーぱみゅぱみゅ / Kizuna AI

大阪公演

2019年8月16日(金)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

Red Hot Chili Peppers / RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / Rancid / タッシュ・スルタナ / 10-FEET / ナオト・インティライミ



MOUNTAIN STAGE

BABYMETAL / Bring Me the Horizon / マシン・ガン・ケリー / 04 Limited Sazabys / Zebrahead / The Interrupters / ヤバイTシャツ屋さん



SONIC STAGE

Catfish and the Bottlemen / Foals / Coin / トム・ウォーカー / 木村カエラ / indigo la End / milet



MASSIVE STAGE

The Lemon Twigs / Superorganism / NAMBA69 / SUPER BEAVER / コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店) / 緑黄色社会 / TEAM SHACHI / Survive Said The Prophet



2019年8月17日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

The Chainsmokers / ゼッド / アラン・ウォーカー / SEVENTEEN / KREVA / TOKiMONSTA



MOUNTAIN STAGE

Disclosure(DJ Set) / Chvrches / Brockhampton / オクタヴィアン / Nulbarich / 中田ヤスタカ / きゃりーぱみゅぱみゅ / マヘリア



SONIC STAGE

フルーム / R3HAB / Sofi Tukker / ジェイン / AI / THE BOYZ / Shaed



MASSIVE STAGE

The Vamps / RED SPIDER / SIRUP / ビッケブランカ / The Regrettes / 向井太一 / ジェニーハイ



2019年8月18日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

B'z / The 1975 / Weezer / YUKI / [ALEXANDROS] / MY FIRST STORY / LOUDNESS / The Struts



MOUNTAIN STAGE

Fall Out Boy / Mgmt / リタ・オラ / サブリナ・カーペンター / SCANDAL / グレース・カーター / BiSH



SONIC STAGE

Two Door Cinema Club / Snow Patrol(Acoustic) / The Birthday / Pale Waves / サム・フェンダー / Psychedelic Porn Crumpets / amazarashi



MASSIVE STAGE

Bananarama / The Damned / マイケル・モンロー / Bjorn Again / GLIM SPANKY / キュウソネコカミ / CHAI / ACE COLLECTION