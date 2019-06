集英社が6月20日、スマートフォン向けアプリ「TanZak(タンザク)」の配信を開始した。“チャットノベルアプリ”と呼ばれるアプリで、メッセージアプリのような画面で、横書きのテキストをタップしながら読み進める。キャラクター同士の会話をのぞき見するような感覚で読めるのが特徴で、既に欧米で人気を集めているという。

「All You Need Is Kill」「カンピオーネ!」「黒子のバスケ-Replace-」「小説版 アオハライド」「小説版 俺物語!!」「NARUTO -ナルト- ナルト新伝」「BLEACH WE DO knot ALWAYS LOVE YOU」「ONE PIECE novel A」などJUMP j BOOKS、集英社コバルト文庫、集英社オレンジ文庫、スーパーダッシュ文庫、ダッシュエックス文庫の人気作を40作品、1500話以上を配信する。「銀魂」のノベライズや吉本新喜劇の脚本を手がける大崎知仁さんらの作品もラインアップする。

掲載作品は1話につき1200~2000文字程度で3分ほどで読むことができる。全ての作品の冒頭部分が無料で配信され、続きはアプリ内通貨・コインを使って読むことができる。無料コインは30枚以下になると、40分ごとに1枚付与される。