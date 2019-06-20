TVアニメ「スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH」の第2弾ティザービジュアルが到着。また東京・新宿ピカデリーと大阪・なんばパークスシネマで上映されている本作のCMがYouTubeにて公開された。

「スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH」は、スマートフォン向けアプリゲーム「スタンドマイヒーローズ」を原作とした作品。第2弾ティザービジュアルには高塚智人演じる荒木田蒼生、柿原徹也演じる朝霧司、江口拓也演じる服部耀、山谷祥生演じる菅野夏樹といった警視庁の面々が登場した。

「スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH」は10月よりTOKYO MX、BS11にて放送開始。なおアニメイトのオンラインショップでは、キャラクターをデザインしたケーキ全21種の受注販売が行われている。

TVアニメ「スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH」

2019年10月、TOKYO MX、BS11にて放送スタート

スタッフ

原作：coly

監督：山本秀世

シリーズ構成：ハラダサヤカ

シナリオアドバイザー：藍田創

キャラクターデザイン：高山由江

音楽：fox capture plan

アニメーション制作：M.S.C

キャスト

青山樹：杉田智和

今大路峻：浪川大輔

夏目春：梶裕貴

関大輔：前野智昭

渡部悟：鳥海浩輔

由井孝太郎：花江夏樹

荒木田蒼生：高塚智人

朝霧司：柿原徹也

服部耀：江口拓也

菅野夏樹：山谷祥生

桧山貴臣：白井悠介

神楽亜貴：山下誠一郎

槙慶太：八代拓

大谷羽鳥：内田雄馬

都築京介：西山宏太朗

都築誠：武内駿輔

山崎カナメ：山下大輝

桐嶋宏弥：中島ヨシキ

九条壮馬：沢城千春

宮瀬豪：梅原裕一郎

新堂清志：増田俊樹

泉玲：村井美里

(c)coly/SMHP (c)coly