アニメ「機動戦士ガンダム」の40周年を記念し、AbemaTV内に「AbemaTV GUNDAM 40th Hour」が新設。シリーズ11作が順次無料配信される。
毎週土・日および祝日の21時より順次無料配信される「AbemaTV GUNDAM 40th Hour」。ラインナップ第1弾としてTVアニメ「機動戦士ガンダム」が6月22日、「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」が6月30日、「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」シリーズが7月14日より順次配信される。なお第2弾のラインナップは7月頃に伝えられる。
「AbemaTV GUNDAM 40th Hour」第1弾ラインナップ
「機動戦士ガンダム」第1～8話
放送日時：2019年6月22日（土）21:00～
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」第1～6話
放送日時：2019年6月30日（日）21:00～
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
「機動戦士ガンダム THE ORIGIN シャア・セイラ編 I 青い瞳のキャスバル」
放送日時：2019年7月14日（日）21:00～
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
「機動戦士ガンダム THE ORIGIN シャア・セイラ編 II 哀しみのアルテイシア」
放送日時：2019年7月14日（日）22:15～
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
「機動戦士ガンダム THE ORIGIN シャア・セイラ編 III 暁の蜂起」
放送日時：2019年7月15日（月・祝）21:00～
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
「機動戦士ガンダム THE ORIGIN シャア・セイラ編 IV 運命の前夜」
放送日時：2019年7月15日（月・祝）22:10～
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
「機動戦士ガンダム THE ORIGIN V 激突 ルウム会戦」
放送日時：2019年7月21日（日）21:00～
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
「機動戦士ガンダム THE ORIGIN VI 誕生 赤い彗星」
放送日時：2019年7月27日（土）21:00～
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
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