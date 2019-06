[ALEXANDROS]川上洋平『Sleepless in Japan Tour』終了「全てを出し切った」

[ALEXANDROS]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。約半年に亘って行われた全国ツアー『Sleepless in Japan Tour』が、6月15、16日のさいたまスーパーアリーナ公演をもって終了した報告を行いました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」6月18日(火)放送分)川上:[ALEXANDROS]の『Sleepless in Japan Tour』が終了いたしました!「完走お疲れ様でした!」と自分に言ってあげたいですね。いや~半年ぐらい……半年以上ですよ! 全国を回っていましたこのツアーをやっと完走いたしました。(ここで『Last Minute』が流れる)この曲でツアーの全てのライブが始まりましたので、ちょっと感慨深いですね。『Last Minute』……しばらく日本でやらなくなっちゃうのかな~(笑)。普段はあんまりしないんですけど、16日はメンバーで肩を組んでお辞儀をさせてもらったんですけど……1本1本全力疾走したというかやり切ったんで、直後に出てくる感想は「明日、温泉行きたいね!」とか、「ハワイ行きたいね!」とかそんな感じでした(笑)。それぐらい、全てを出し切っていったツアーだったなと思います。ちなみに、昨日(ツアー終了翌日)は、1日中“ダッラァ~ン”としていましたね(笑)。やっぱ何万人のお客さんの前で歌って、ライブ後に関係者のみなさんにご挨拶して、打ち上げがあって……それでポツンと1人になるとなんか変な感じなんだよね。一度そこら辺をリセットしなきゃいけないので、いつもと一緒なんですけど(笑)昨日はずっと1人で映画を観ていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/