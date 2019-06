ビッケブランカが6月14日に東京・新木場STUDIO COASTでワンマンライブ「VOOM VOOM ROOM」を開催した。

このライブは、彼が6月12日に発表したニューシングル「Ca Va?」のリリース記念パーティとして行われたもので、バンドに岡部磨知、天野恵によるストリングスも参加した豪華な編成で楽曲が披露された。

1曲目にシングルのタイトルトラックでSpotifyのテレビCMソングとして使用された「Ca Va?」がライブ初披露されると、ビッケは「ファビュラス」「Want You Back」を続けて披露。序盤から会場を一気にヒートアップさせる。中盤には「Lucky Ending」「WALK」「まっしろ」といったバラードナンバーをじっくりと歌い上げた。

終盤には「Winter Beat」「Slave of Love」「ウララ」で会場全体をハッピーなムードで満たしたビッケ。本編最後にはスケールの大きな「THUNDERBOLT」でライブを大団円に導いた。またMCでは「10月にツアーをします! Ca Va Tour、東名阪Zeppです! 皆様お待ちしております!」と、ツアー「VickeBlanka Ca Va Tour」開催を改めてファンにアナウンスし、会場を多いに沸かせていた。

ビッケブランカ「VOOM VOOM ROOM」2019年6月14日 新木場STUDIO COAST セットリスト

01. Ca Va?

02. ファビュラス

03. Want You Back

04. Buntline Special

05. Black Rover

06. アシカダンス

07. Bad Boy Love

08. 夏の夢

09. ソロー*ソロー

10. Lucky Ending

11. WALK

12. まっしろ

13. Winter Beat

14. Slave of Love

15. ウララ

16. THUNDERBOLT

VickeBlanka Ca Va Tour

2019年10月19日(土)大阪府 Zepp Namba

2019年10月21日(月)愛知県 Zepp Nagoya

2019年10月25日(金)東京都 Zepp Tokyo