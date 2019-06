ザ・ナショナル、来年3月に二夜連続となる来日公演が決定

ザ・ナショナルが、2020年3月に待望の来日公演を開催することが明らかになった。東京のZepp Diver City Tokyoでの二夜連続のライブとなり、彼らの単独来日公演は実に9年ぶりとなる。



1999年にNYブルックリンで結成され、マット・バーニンガー(Vo)と2組の兄弟、アーロン・デスナー(G、B、P)とブライス・デスナー(G、P)、スコット・デヴェンドーフ(G、B)とブライアン・デヴェンドーフ(Dr)の5人で構成されるザ・ナショナル。2017年に発表した7thアルバム『Sleep Well Beast』が英チャート1位、米チャート2位を記録し、第60回グラミー賞の「最優秀オルタナティブ・ミュージック・ アルバム」に輝くなど、名実ともにアメリカを代表するロック・バンドへと上り詰めた。







今回の来日公演は、マイク・ミルズ監督の短編映画『I Am Easy To Find』とリンクした話題のニューアルバムを引っさげて行われるもの。アルバムがリリースする度に来日が熱望されていたザ・ナショナルだが、日本でのライブは2014年2月に開催された「Hostess Club Weekender」以来。チケットは、6月27日よりクリエイティブマン会員先行がスタートする。









<来日公演情報>







THE NATIONAL



日程:2019年3月17日(火)

会場:Zepp Diver City Tokyo

時間:OPEN 18:00/ START 19:00

料金:チケット1Fスタンディング¥8,000(税込)2F指定席¥9,000(税込)

※未就学児入場不可 ※別途1ドリンクオーダー



日程:2019年3月18日(水)

会場:Zepp Diver City Tokyo

時間:OPEN 18:00/ START 19:00

料金:チケット1Fスタンディング¥8,000(税込)2F指定席¥9,000(税込)

※未就学児入場不可 ※別途1ドリンクオーダー



制作・招聘:クリエイティブマン

協力:BEATINK