トランスジェンダー女性の死が招いた売春「非犯罪化」議論

現地時間7日、27歳のトランスジェンダーの女性レイリーン・ポランコさんが、米ニューヨーク市ライカーズ刑務所内の監房で身動きしていないのが発見された。蘇生措置を試みたものの、午後3時45分に死亡が宣告された。



ポランコさんの死因はまだ公表されていないが、ニューヨーク市検視局のアジャ・ワーシー-デイヴィス広報部長がローリングストーン誌に語ったところでは、身体に外傷を受けた形跡はなく、当局は「他に考えられる死因を特定するべく、さらに薬物検査と検視を行う」という。ポランコさんが不可解な状況で死亡していたことから――今年に入って全米で亡くなった10番目のトランスジェンダーの女性であることも含め――LGBTQの活動家らは一斉に抗議の声を上げ、ビル・デブラシオ市長からの回答とライカーズ島の即時閉鎖を求めている。



ポランコさんの死に関して、さらに痛ましい事実が発覚した。ポランコさんがライカーズ刑務所に収監されたのは、勾引状(裁判所に出頭しない個人に対して発行される令状のこと)に対する500ドルの保釈金を支払わなかったため。そもそもの発端は2017年8月のNY警察のおとり捜査で、ポランコさんはおとり警官に対し、金銭と引き換えにオーラルセックスすることに同意して逮捕された。彼女は売春の微罪と軽度の薬物所持違反で逮捕された。



逮捕の結果、ポランコさんは刑期を務める代わりに、マンハッタンの人身売買調停裁判所(HTIC)に出廷し、カウンセリングを受けることが義務付けられた。売春容疑の逮捕者に対してしばしば科される措置だ。彼女は去る4月にもタクシーの運転手を噛んで再逮捕された。この件だけならライカーズ刑務所行きを免れただろうが、裁判所命令による更生プログラムを受けず、500ドルの保釈金も払わなかったために収監されたようだ。



ローリングストーン誌の取材に対し、ニューヨーク州統一司法府のルシアン・チャルフェン広報部長は次のようにコメントした。「ニューヨーク市刑事裁判所の判事は、レイリーン・ポランコさんの直近の暴力事件逮捕に対して保釈金を言い渡しましたが、その時点で彼女には審理続行中の裁判をいくつも抱えていました。過去の人身売買事件に絡む出廷命令を8回も無視しています。ニューヨーク州では、保釈金は被告人の出廷を確約するために設定されますが、過去の行動から判断するに、彼女にはこれが問題だったようです」



死亡当時、ポランコさんは監視棟に収容されていた。別の囚人と口論を起こしたのが原因で、少なくとも1週間は収容されていたという。月曜日、LGBTQコミュニティの団体Anti-Violence Project主催のデモ行進でポランコさんの遺族が語ったところでは、ポランコさんは癲癇を伴う持病を抱えていたという。



ポランコさんが微罪に対する保釈金の未払いで収監され、しかも監視棟の中で死亡したという事実に、ソーシャルメディア上ではあちこちで怒りの声があがった。アレクサンドリア・オカシイオ・コルテス下院議員をはじめ著名な政治家も彼女の死に怒りを表明した。今週議会に提出されたニューヨーク州全域の売春非犯罪化法案を推進していた団体DecrimNYも、ただちにポランコさんの死に関して声明を発表した。





「我々は、今すぐ売春の非犯罪化を実現するべきです――拡大した司法の網で人々をがんじがらめにするような法改正ではなく、非犯罪化です――生活の糧を売春に頼っている有色人種のTGNC(トランスジェンダーおよび性同一性障害者)コミュニティを守るために」と言うのは、DecrimNY運営委員会のメンバー、ジェシカ・ペニャランダ氏。非営利団体Urban Justice Centerのセックスワーカー部で啓蒙促進を担当している。「次の犠牲者を出すわけにはいきません。もうこれ以上」



ポランコさんの死に憤りを感じているLGBTQコミュニティのセックスワーカーたちは、そもそも彼女がライカーズ行きとなった警察からの不当な扱いに加え、刑務所での過酷な環境は、有色人種のトランスジェンダーのセックスワーカーには日常茶飯事だという。警官から差別や嫌がらせの標的にされることもしょっちゅうで、刑務所でも驚くような仕打ちを受けているという。



「いやというほど分かりますよ」と言うのは、元セックスワーカーのセシリア・ジェンティーリ氏。Transgender Equity Consultingの創設者で、DecrimNYの運営委員会のメンバーでもある。ポランコさん同様、ジェンティーリ氏も10年ほど前に薬物所持で逮捕され、裁判所に命じられたカウンセリング治療を受けなかった。その後再び売春と麻薬で逮捕され、過去の罪状で刑務所に入れられた。



「レイリーンの件で非犯罪化が注目されるようになったのはとても残念です。こんな形で取り上げられるなんて」と彼女。「でも、犯罪化が美しいコミュニティを破滅させていることが、しっかりお分かりいただけると思います」





ライカーズ刑務所収監中に亡くなったレイリーン・ポランコさん(©︎Rolling Stone)



ジェンティーリ氏のような活動家の多くは、売春の犯罪化がとりわけ有色人種のトランスジェンダーの女性を標的とし、彼女たちを社会から追放していると考えている。非襟団体National Center for Transgender Equalityが2015年に発表した調査によると、アメリカ国内の黒人のトランスジェンダーで、売春したことがあると回答した人は21%近くだったのに対し、トランスジェンダー全体では12%だった。その理由のひとつは、ポランコさんのような有色人種のトランスジェンダーの女性はまず雇用差別をはるかに受けやすい立場だからだ。先の調査でも、黒人のトランスジェンダーで現在無職だと回答した人の割合は、全トランスジェンダーの場合よりも2倍、アメリカ国民全体と比べると4倍も多かった。





ジェンティーリ氏が言うには、多くの有色人種のトランスジェンダーにとって、売春は自分たちに残された数少ない収入源の一つ。生きるために、いわゆるサバイバル売春と呼ばれるものに手を染めるのだ。「トランスジェンダーにとって、勉強を続けるとか、就職活動をするというのはものすごく大変なんです」と本人。「私たちにとっては、売春で稼ぐことを選ぶのが楽な場合もあるんです。心底嫌っている人もいれば、張り切っている人もいますけどね」。売春の裏に隠された複雑な動機、身の安全と生計を確保することの難しさ、さらに売春が犯罪であると言う事実が相まって、有色人種のトランスジェンダーの女性はとくに警察から差別と嫌がらせの対象にされやすい。



National Center for Transgender EqualityがNational Gay and Lesbian Task Forceと共同で行った別の調査によると、売春経験のあるトランスジェンダーの16%が警察から暴力を受けたと回答している。ラテン系のトランスジェンダーとなるとこの数は増え(34%)、黒人の場合はさらに増える(53%)。人身売買の被害者で、現在はMake the Road New Yorkという団体を主宰する元セックスワーカーのビアニー・ガルシア氏は、彼女が暮らすクイーンズのジャクソンハイツでは、警察によるトランスジェンダーの嫌がらせの話題を耳にしない日はないと言う。警察は彼女たちが夜中に独りで外を出歩いているというだけで、セックスワーカーだと決めてかかるそうだ。



「集会で何度か、夜中にクラブや薬局に行くのが怖い、トランスとして歩いているだけで逮捕されるかもしれないから、と言う人がいました」と彼女は言う。「一度など、結婚証明書を持ち歩いていると言う人もいました。自分の隣にいるのはパートナーですよと(警察に)証明するためにね……それもこれも、警察や職権乱用のせいです」



刑事司法制度で有色人種のトランスジェンダーの女性たちが直面するあまたの障壁に加え、裁判所命令によるカウンセリングも――ぱっと見はセックスワーカーが刑務所に行かずにすむよう救いの手を差し伸べているようにみえるが――百害あって一利なしだと、活動家は指摘する。



「5回のカウンセリングを受けたとして、それでもホームレスのままなら、何の役にも立ちません」とジェンティーリ氏。「5回のカウンセリングを受けても無職のままで、仕事が見つかる当てもないなら――トランスジェンダーだというだけで差別されるんですから――そんなの無駄です」





ポランコさんが強制売春の被害者だったことを示す証拠がないため、必須カウンセリングが彼女のためになったかどうかは定かではない、とニナ・ルオ氏は言う。彼女もDecrimNYの運営メンバーで、自らもVOCAL-NYという活動を展開している。彼女いわく、その手の必須カウンセリングは「初めから強制的だ」と言う。「もし受けなかったら、刑務所に入れられるかもしれない。受けなかったら、家を追い出されるかもしれないんです」と彼女は言う。「実際、選択肢などありません。レイリーンのように、取り返しのつかない結果を生むこともあるのです」



強制売春の被害者ではない人々に対し、人身売買調停裁判所(HTIC)の措置は有効なのか、とチャルフェン広報部長に尋ねてみた。「ニューヨーク州全域に11の調停裁判所があり、近々ユーチカにも置かれる予定です。ニューヨーク市の行政区市には必ずHTICが置かれています。我々は非常に効率的だと考えています」



トランスジェンダーの囚人が収監後、監視棟や独房に入れられるのは珍しくない。しばしば他の囚人から暴力を受け、身体的あるいは性的暴行を受ける危険が高いため、表向きは彼女たちの身を守るというが表向きの理由だ。元セックスワーカーの活動家TSキャンディ氏もこう語った。「独房に入れるのは、私たちの安全のためだと彼らは言います。でもむしろ、命とりです」



当初マスコミの報道では、ポランコさんは独房に入れられたと報じられた。矯正局はこれに反論し、彼女が収容されていたのは監視棟で、そこでは囚人は、週末を除いて毎日7時間まで監房の外で過ごすことが認められていると明言した。監視棟に収容されるのは、他の囚人や警察官への暴行などの規則違反が原因で、性別とは何の関係もないと矯正局は言う。「本当に痛ましい事件です。遺族の皆様には心よりお悔やみを申し上げます」と、矯正局のシンシア・ブラン局長はローリングストーン誌に語った。「我々は受刑者の安全および健康を最優先として、全力で捜査を行っております」



だが、10日のポランコさんのデモ集会で話を聞いたライカーズ刑務所の元囚人たちは、トランスジェンダーの受刑者はしばしば監視棟に収容されると語った。また、監視棟は独房と同じぐらい過酷で、精神的に疲弊するとも語った。ガルシア氏は暴行と強盗で19カ月ライカーズに収監されたが、他の囚人から襲撃を受けた後3週間後監視棟に収容された。「文字通り自殺しようとしました。たくさん泣きました」と彼女は言う。「監房に独りきりでいるのは、本当につらかった」



LGBTQ活動家やセックスワーカーたちの願いは、ポランコさんの悲劇が法の番人らに警鐘を鳴らし、刑務所でのトランスジェンダーの環境改善だけでなく、売春全般を犯罪とする法律を永久に改正させることだ。いみじくもポランコさんの事件で明らかになったように、とばっちりを受けるのは、刑事司法制度でもっとも被害を受ける人々なのだ。ジェンティーリ氏は売春の非犯罪化法案がニューヨーク州議会で可決されるだろうと「楽観視」している。



「政治家の方々が、今回若い女性を救えなかったことを反省してくれるといいのですが。自分たちはこの娘を救えなかったのだと」と彼女は言う。「反省して、売春に携わる人々の現実にしかるべき措置をとっていただかないと、また別の被害者が出てくるでしょう」