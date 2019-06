松本誠治、池袋のせんべろ酒場にて異彩を放つ青年に120円のチューハイを奢る

the telephonesやMigimimi sleep tightでドラムを叩き、the SHUWAやthe god and death stars等でドラムのサポート、各地でオールジャンルにDJも行い、主催イベントを地元埼玉で開催するなど、エネルギッシュでユーモアに溢れたチャーミングなミュージシャン、松本誠治が月一(多分)で連載をスタート。テーマはせんべろ(※千円でべろべろになるまで酔っ払える居酒屋のこと)。毎回せんべろできるお店を見つけては無作為に入り、如何にコストパフォーマンスよく飲むか? のはずなのですが、第1回目から意外な展開に……。



第一回 池袋「大都会」



Rolling Stone Japanを閲覧くださってる皆様、ここのページまでクリックしてくださった皆様、初めまして。松本誠治と申します。



普段はthe telephonesや、Migimimi sleep tightというバンドでドラムを叩いたり、the SHUWAや、the god and death stars等でドラムのサポートをしていたり(仕事ください)、各地でオールジャンルにDJしていたり(仕事ください)、主催のイベントを地元・埼玉で開催していた(遊びにきてください)、楽しく暮らしている人です。



せんべろできるお店を見つけては無作為に入り、如何にコストパフォーマンスよく飲むか? という連載の話をいただき、第1回に選んだのは、埼玉県民の心の支えであり、そこにいる人々の8割が「埼玉県民では?」と噂される土地、最寄りの都心(?)池袋。そんな池袋にぴったりなお店がこちら。



「大都会」



いや、もう、名前、最…高…。ここは食券制で、なんとも会計が明朗で、お財布に優しく、お酒で身を崩しかねないほどの方にとっては、人にも優しい食券制。これなら自分を見失わずに行けますね! ありがとう! 大都会! そんなわけで、千円でいけるものとは……。







自販機を軽く見回したところ、ウーロンハイが300円か。うー、安いとは思いつつも、千ベロむずいか? いきなり、企画に対してチョイスをミスしたのか!? 「むむむ……」と思いつつも、とりあえずウーロンハイを頼み、一度思案の時間へ。「ここ、千ベロかなぁ……」と飲みつつ、着席したメニューをもう一度隈なく目を回す。んー…… んー……? こ、これは……!よく見回せば見つかる千ベロの抜け道…… これは入店してからの時間にやっている、ハッピーアワーのような存在……!! まさに僥倖…… セイジ、起死回生のメニューを発掘……!!



120円で酎ハイ(プレーン)を頼める!! これならいける!!











上機嫌な私は、余裕も出来、周りを見回せるほどに成長。いやー、ほんと、起死回生! そうなると店内の(なんか早い時間ですが)この時間を利用したお酒好きな方々が多くいることに気づく。基本的には僕よりも先輩な方々(に見える)多数。



今になって気づいたが、そこで、異彩を放つ学生のような幼さを持った青年。何が異彩って、その中で、静かで暗い雰囲気を持っていて、なんとも言えないオーラなのだ。しかし、気になる。編集の方も気にしている。青年、どういう魅力なのだ……。というわけで、話してみることに。



「よく来るんですか?」



まぁ、ありきたりだが、無難な「ザ・松本誠治」な声の掛け方。彼はこう答える。



「昨夜、彼女に振られまして……」



人生で、恐らくは彼が初めて目にするであろう人間の第一声に対してのレスポンスが、とんでもない返答だった。そもそも「よく来るんですか?」の俺の質問、無視しすぎ。怖ぇ。俺、変な人に声かけちゃった? この後、どうなるの? 1回目にして、責任、よろしくですよ? 編集さん。しかし、彼がなぜ暗い雰囲気を発していたかは理解出来た。そりゃ、そうなるわ。



「そうですか、一杯奢りますよ(ペットボトル以下の値段だけど)」

「ありがとうございます」



お礼が言える若者でした。まぁ、こっちが勝手にやってるから、お礼の必要はないけど。しかも値段やべぇ安いし。







とはいえ、貴重な一杯を分け合う青年に出会いました。話を聞いていると、お付き合いしていたのが海外の方。グローバル! お互いに好き合っていて、彼女は、彼が初めての彼氏という感じらしい、別れ際もお互い泣いていたほどの関係。うーん、なぜに。



もう少し彼から話を聞く。



青年:友達と一緒に海外に出掛ける計画を立てていて、そこの旅先が彼女の居る国だったんです。

誠治:ほうほう、それはなかなかにグッドなタイミングですね。

青年:それで彼女にも”その時期に行くよ”と連絡をして、僕は旅行に行くこともそうですが、彼女と会えることを楽しみにしていました。



いいやん、胸キュンやん。



誠治:いいですね。とてもワクワクしているのが伝わります。

青年:そして、現地に到着し、初めは彼女の住んでる町から離れているところで、友達同士だけで過ごしました。

誠治:そうですよね、友達からしたら旅行がメインですもんね。

青年:はい。それで友達同士で現地の風俗に行ったんです。

誠治:ほー。なるほど。



風向き、一撃で変わるじゃん。



青年:旅の一つの楽しみとして、街々の風土に触れるのも大切にしているんです。

誠治:無論、否定的なことはございません。



触れてるのは風土っていうか、フードルだけども。色々触れること自体は悪いことではないけどね。



青年:で、もちろんそれは内緒にして、その夜も楽しみ、それ以降の彼女との時間もとても大切なものでした。

誠治:なるほどなるほど。

青年:しかし、隠していたはずなんですが、色々なすれ違いで、それが彼女に伝わることになってしまったんです……。

誠治:それはめちゃくちゃやばいじゃないですか……。

青年:そうなんです…… でも、これを認めては結果的に良くないのでは? と思い、僕は彼女に対して”違うよ”と伝えました。

誠治:まぁ、そこはそうなりますかね……。

青年:彼女は信じてくれて”青年はしていない! 私が友達から聞いた話は間違いだよって伝えてくる! ”とまで言ってくれて……。

誠治:中々に心が締め付けられますね……。

青年:でも、彼女はそう信じてくれながらも、どこかに不安を覚えてしまっていて、ふとした時に確認されたんです。”(風俗に)行ってないよね?”って。そこで僕は、罪の意識に耐えきれず”ごめんなさい、本当は行ってました”と漏らしてしまったんです……。

誠治:あぁ…… それは絶対に言ってはいけない……。

青年:彼女はショックを受けていました。風俗に行っていた事実より、僕に嘘をつかれたのが、ひどくショックだったようで……。

誠治:それはそうですよね……。

青年:そこでお互いに泣きながら、話をしてお別れをすることになったんです……。



と、今もそのシーンを思い出しては泣きながら話す青年……。



いや、お前は泣くなよ。青年、君はアホか……。



お互いに泣くっていうから、「家柄の理由で」とか、不謹慎だけども「抱えてる病が……」とか、すげー心配したじゃねーか! てめー! 酒返せ!!(120円)



そんで、後半の方はだんだん酔い出していたので、ちょっと話の中身は欠けてたり、ちょっと違ったらごめんよ青年。でも、話の筋が多少違えても、お前が悪いぞ。人は良さそうなので、悪くは見えなかったですが、人生色々、男も色々ですね。







よく「罪の意識が……」とかいうけど、それってダメですよね。だって、罪の意識は本人しかないものですから。知らなくて触れてしまったら、仕方ないけど、知ってて触れる以上は腹くくって、一生罪の意識に苛まれる覚悟で臨んで欲しいですね。「正直に言って楽になりたい……」だなんて、言われた方はたまりませんよ。言った(行動を起こした)方は勝手に言って、楽になって、言われた方は受け止めさせられて……。



STOP!! 罪の意識!!



なんか語弊が起きそうな言い方になりましたね……。罪を犯したなら、罪の意識から逃れようとしないでね! ってことです。僕も気をつけます……。



話が、全然せんべろじゃない……。まぁ、でも使用した金額は千円とかで、つまみもありつつ、良い感じに酔えましたし、かなり濃厚な話と、出会いがありました。120円の酎ハイ、お試しアレ!!



さて、次はどこへいこうか。



<店舗情報>

大都会 北口店

住所:東京都豊島区西池袋1-29-1

TEL:03-3986-4564

営業時間:24時間営業/年中無休





松本誠治

「Migimimi sleep tight」「the telephones」のドラマーであり、自身の地元北浦和で不定期に開催している「We Come One」の主宰者、大宮444quadをホームにレギュラーパーティー「大宮Base」の一員。他にもドラムのサポートや、レコーディングの参加、全国でのDJ活動に、サーキットイベントの協力、共同企画、自身の持つラジオ番組や、イベントのMC等様々なフィールドで、地元埼玉、北浦和からボーダレスに活動中。



