大久保篤原作によるTVアニメ「炎炎ノ消防隊」の本PVが解禁された。
本PVでは、梶原岳人演じるシンラをはじめとする第8特殊消防隊の隊員たちのアクションシーン、日常の様子がお目見え。またMrs. GREEN APPLEが手がけるオープニング主題歌「インフェルノ」を聴くことができる。
「炎炎ノ消防隊」は、世界を襲う人体発火現象の謎に立ち向かう特殊消防隊を描くダークバトルファンタジー。MBS・TBS系に新設される「スーパーアニメイズム」枠の第1弾作品として7月5日より放送される。
TVアニメ「炎炎ノ消防隊」
放送情報
MBS・TBS系「スーパーアニメイズム」枠にて2019年7月5日（金）25:25より放送開始
スタッフ
原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：八瀬祐樹
シリーズ構成：配島岳斗
キャラクターデザイン：守岡英行
アニメーション制作：david production
キャスト
森羅日下部：梶原岳人
アーサー・ボイル：小林裕介
秋樽桜備：中井和哉
武久火縄：鈴村健一
茉希尾瀬：上條沙恵子
アイリス：M・A・O
レオナルド・バーンズ：楠大典
カリム・フラム：興津和幸
フォイェン・リィ：日野聡
烈火星宮：関智一
環古達：悠木碧
武能登：小西克幸
プリンセス火華ヒバナ：Lynn
トオル岸理：河西健吾
新門紅丸：宮野真守
相模屋紺炉：前野智昭
ジョーカー：津田健次郎
ヴィクトル・リヒト：阪口大助
※配島の配はくさかんむりに配が正式表記。
(c)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課