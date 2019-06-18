大久保篤原作によるTVアニメ「炎炎ノ消防隊」の本PVが解禁された。

本PVでは、梶原岳人演じるシンラをはじめとする第8特殊消防隊の隊員たちのアクションシーン、日常の様子がお目見え。またMrs. GREEN APPLEが手がけるオープニング主題歌「インフェルノ」を聴くことができる。

「炎炎ノ消防隊」は、世界を襲う人体発火現象の謎に立ち向かう特殊消防隊を描くダークバトルファンタジー。MBS・TBS系に新設される「スーパーアニメイズム」枠の第1弾作品として7月5日より放送される。

TVアニメ「炎炎ノ消防隊」

放送情報

MBS・TBS系「スーパーアニメイズム」枠にて2019年7月5日（金）25:25より放送開始

スタッフ

原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：八瀬祐樹

シリーズ構成：配島岳斗

キャラクターデザイン：守岡英行

アニメーション制作：david production

キャスト

森羅日下部：梶原岳人

アーサー・ボイル：小林裕介

秋樽桜備：中井和哉

武久火縄：鈴村健一

茉希尾瀬：上條沙恵子

アイリス：M・A・O

レオナルド・バーンズ：楠大典

カリム・フラム：興津和幸

フォイェン・リィ：日野聡

烈火星宮：関智一

環古達：悠木碧

武能登：小西克幸

プリンセス火華ヒバナ：Lynn

トオル岸理：河西健吾

新門紅丸：宮野真守

相模屋紺炉：前野智昭

ジョーカー：津田健次郎

ヴィクトル・リヒト：阪口大助

※配島の配はくさかんむりに配が正式表記。

(c)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課