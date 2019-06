人気アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE」(うたプリ)シリーズの劇場版アニメ「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」の公開記念舞台あいさつが6月15日、パシフィコ横浜 国立大ホール(横浜市西区)で開催された。舞台あいさつには寺島拓篤さんや鈴村健一さん、谷山紀章さん、宮野真守さん、諏訪部順一さんら18人の豪華声優陣が集結した。

主題歌「アンコール」を担当した宮野さんは「『アンコール』には、“うた☆プリへの感謝”と“ステージに立つ人間としての思い”を込めました」と語った。

「うたプリ」シリーズは、人気ゲームが原作。テレビアニメは11~16年に全4期にわたって放送され、男性アイドルと新人作曲家の成長が描かれた。

◇寺島拓篤さんのコメント

映画なのかライブなのか分からないくらい会場の一体感がすごかったです。スクリーンの向こうに音也たちのライブができ上がっていて、もはやライブを見た感想しか言うことがないです。「あの曲のここがよかった!」なんていうようなことを音也たちも言いながら楽屋で見ているのだろうなとか、いろんな想像ができるんですよね。これから何回も見ていただいて、アイドルたちの活躍を目に焼き付けたその先は想像の余地。裏側まで応援できるようになっていただけたら、エンディングにも映っていた僕たちの、とっても大事なあの人と同じような優しい表情でアイドルたちを見ていただくことができるようになるのではないかと思います。そこまで一緒にお付き合いいただければ最高にうれしいです。これからもすてきな王国になるように、皆様の愛を注いでいただければ幸いです。

◇森久保祥太郎さんのコメント

今回の映画は、作品内に観客の声援が入っているのですが、こうやって会場でご覧いただいて皆さんの歓声が入って、フィルムが完成するのだなと思いました。劇中の2曲「THE WORLD IS MINE」と「FLY TO THE FUTURE」は、昨年僕たちもライブで歌った曲で、当時の緊張などよみがえってきました。みなさんもそんな臨場感たっぷりの作品だったのではないでしょうか。今作は劇場版であり、ライブでもあると思います。何回か足を運んで見ていただける価値がこのフィルムにはあると思っていますので、また引き続きみなさん、時間が許す限りこのライブ空間に遊びに来てください! サンキューベリベリマッチョッチョ!

◇緑川光さんのコメント

本作を非常に丁寧に作っていただいてうれしい限りです。何度も何度も見ることによって新しい発見があると思うので、最低4回ぐらいは……(笑い)、見ていただけるとうれしいです。もちろんもっと見ていただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。僕は普段、わりと一人でいる方が好きなんですけれど、HE★VENS に限って言えば、僕はこの空間がとても好きです。「うたプリ」ワールドの全部が好きなんですけれど、本当にHE★VENS というユニットが好きなので、楽屋でも久しぶりに全員そろってワチャワチャできたのが幸せでした。またこうやって HE★VENS として活動できたらと思いますので、ぜひ皆さんたくさん見て貢献してください!

◇宮野真守さんのコメント

「アンコール」には、“うた☆プリへの感謝”と“ステージに立つ人間としての思い”を込めました。登場するアイドルたちがライブを通して抱いている気持ちは、僕自身もライブを行っているのでとても共感するし、シンクロしているんです。ファンのみんなが応援してくれる声、僕を呼んでくれる声が聞こえるあの瞬間が、本当に幸せなんです。そんなリアルな想いを曲に注ぐことができましたので、ぜひ作品と一緒に聞いていただけたらうれしいです。

◇登壇者(敬称略)

寺島拓篤▽鈴村健一▽谷山紀章▽宮野真守▽諏訪部順一▽下野紘▽鳥海浩輔▽森久保祥太郎▽鈴木達央▽蒼井翔太▽前野智昭▽緑川光▽小野大輔▽代永翼▽内田雄馬▽高橋英則▽木村良平▽山下大輝