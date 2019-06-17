◆ ここから約半数に



全日本大学野球連盟は17日、『第43回 日米大学野球選手権大会』に出場する野球日本代表「侍ジャパン」大学代表のメンバー選考合宿（6月21～23日、平塚）に参加する50選手を発表した。



6月6日に発表された44名の参加選手に、6選手（山﨑伊織投手、望月大希投手、杉尾剛史投手、坂本裕哉投手、古間木大登捕手、杉崎成輝内野手）を追加。ここから最終メンバーに残った24選手が、日米大学野球選手権大会（7月16日～）に出場する。



最終的なメンバー50名は以下の通り。



▼ 右投手

・伊藤大海（苫小牧駒澤大／3年）

・津森宥紀（東北福祉大／4年）

・宇田川優希（仙台大／3年）

・森下暢仁（明治大／4年）

・中川 颯（立教大／3年）

・村上頌樹（東洋大／3年）

・内間拓馬（亜細亜大／3年）

・吉田大喜（日本体育大／4年）

・北山比呂（日本体育大／4年）

・小郷賢人（東海大／3年）

・山﨑伊織（東海大／3年）

・望月大希（創価大／4年）

・杉尾剛史（宮崎産業経営大／4年）



▼ 左投手

・佐藤宏樹（慶應義塾大／3年）

・新井悠太朗（法政大／4年）

・田中誠也（立教大／4年）

・早川隆久（早稲田大／3年）

・佐藤隼輔（筑波大／2年）

・森浦大輔（天理大／3年）

・坂本裕哉（立命館大／4年）



▼ 捕手

・古川裕大（上武大／3年）

・郡司裕也（慶應義塾大／4年）

・小藤 翼（早稲田大／4年）

・佐藤都志也（東洋大／4年）

・海野隆司（東海大／4年）

・古間木大登（東京農業大北海道オホーツク／2年）



▼ 内野手

・相馬優人（法政大／4年）

・牧 秀悟（中央大／3年）

・田中幹也（亜細亜大／1年）

・勝俣翔貴（国際武道大／4年）

・柳町 達（慶應義塾大／4年）

・安本竜二（法政大／4年）

・福岡高輝（早稲田大／4年）

・篠原 涼（筑波大／4年）

・渡部健人（桐蔭横浜大／3年）

・佐藤輝明（近畿大／3年）

・元山飛優（東北福祉大／3年）

・小川龍成（國學院大／3年）

・野口智哉（関西大／2年）

・児玉亮涼（九州産業大／3年）

・杉崎成輝（東海大／4年）



▼ 外野手

・赤尾光祐（東海大札幌／3年）

・豊田 寛（国際武道大／4年）

・正木智也（慶應義塾大／2年）

・丸山和郁（明治大／2年）

・宇草孔基（法政大／4年）

・森下翔太（中央大／1年）

・梶原昂希（神奈川大／2年）

・小川晃太朗（同志社大／3年）

・竹村 陸（近畿大／4年）

