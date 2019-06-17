広島・大瀬良＝マツダ

◆ 西武の主砲とリードオフマンが40万票超え

　7月12日（金）、13日（土）に、東京ドームと甲子園で行われる「マイナビオールスターゲーム2019」。5月24日から始まった出場選手を決めるファン投票も16日に締め切られ、17日には最後の中間結果が発表された。

　17日時点で1922万3689票もの有効得票数が集まり、トップは西武の山川穂高選手で42万2122票。ちなみに40万票超えは、山川とチームメイトでもある、秋山翔吾（40万6284票）のふたりだけ。

　球団別では、甲子園を本拠地とする阪神から最多の4選手（西勇輝／先発、ジョンソン／中継ぎ、梅野隆太郎／捕手、大山悠輔／三塁手）が各部門トップの投票数を得ているが、先発部門2位の大瀬良大地（広島）と、トップの西が「2687票」差となっており、最終結果に注目が集まる。

　なお、ファン投票の最終結果は6月24日（月）の16時に発表となり、監督選抜を含む全メンバーの発表は7月1日（月）の16時に発表。ファン投票・中間発表（6月17日発表）の結果は以、下の通り。


◆ セントラル・リーグ　ファン投票結果
※6月17日発表
※上下（↑↓）は14日発表分との差異

＜先発投手＞
1位　西　勇輝（神）　→
2位　大瀬良大地（広）→
3位　菅野智之（巨）　→
4位　今永昇太（De）　→
5位　青柳晃洋（神）　→

＜中継投手＞
1位　ジョンソン（神）→
2位　一岡竜司（広）　↑
3位　中川皓太（巨）　↓
4位　ロドリゲス（中）→
5位　近藤一樹（ヤ）　→

＜抑え投手＞
1位　山崎康晃（De）→
2位　ドリス　（神）→
3位　中﨑翔太（広）↑
4位　鈴木博志（中）↓
5位　石山泰稚（ヤ）→

＜捕手＞
1位　梅野隆太郎（神）→
2位　會澤　翼（広）　↑
3位　小林誠司（巨）　↓
4位　伊藤　光（DA）　→
5位　加藤匠馬（中）　→

＜一塁手＞
1位　岡本和真（巨）→
2位　ビシエド（中）→
3位　ロペス　（De）→
4位　中谷将大（神）→
5位　松山竜平（広）↑

＜二塁手＞
1位　山田哲人（ヤ）→
2位　菊池涼介（広）↑
3位　糸原健斗（神）↓
4位　吉川尚輝（巨）→
5位　ソト　　（De）→

＜三塁手＞
1位　大山悠輔（神）→
2位　村上宗隆（ヤ）→
3位　高橋周平（中）→
4位　宮崎敏郎（De）→
5位　安部友裕（広）→

＜遊撃手＞
1位　坂本勇人（巨）→
2位　木浪聖也（神）→
3位　田中広輔（広）→
4位　京田陽太（中）→
5位　大和　　（De）→

＜外野手＞
1位　鈴木誠也（広）→
2位　近本光司（神）→
3位　筒香嘉智（De）→
4位　丸　佳浩（巨）→
5位　糸井嘉男（神）→


◆ パシフィック・リーグ　ファン投票結果

＜先発投手＞
1位　千賀滉大（ソ）→
2位　山本由伸（オ）→
3位　有原航平（日）↑
4位　岸　孝之（楽）↑
5位　涌井秀章（ロ）↓

＜中継投手＞
1位　宮西尚生（日）→
2位　甲斐野央（ソ）→
3位　平井克典（西）→
4位　唐川侑己（ロ）→
5位　澤田圭佑（オ）→

＜抑え投手＞
1位　松井裕樹（楽）→
2位　増井浩俊（オ）→
3位　森　唯斗（ソ）→
4位　秋吉　亮（日）→
5位　増田達至（西）→

＜捕手＞
1位　森　友哉（西）→
2位　甲斐拓也（ソ）→
3位　田村龍弘（ロ）→
4位　嶋　基宏（楽）→
5位　若月健矢（オ）→

＜一塁手＞
1位　山川穂高（西）→
2位　中田　翔（日）→
3位　鈴木大地（ロ）→
4位　内川聖一（ソ）→
5位　Ｔ－岡田（オ）→

＜二塁手＞
1位　浅村栄斗（楽）→
2位　外崎修汰（西）→
3位　中村奨吾（ロ）→
4位　渡邉　諒（日）↑
5位　福田周平（オ）↓

＜三塁手＞
1位　レアード（ロ）　→
2位　松田宣浩（ソ）　→
3位　中村剛也（西）　→
4位　ウィーラー（楽）→
5位　頓宮裕真（オ）　→

＜遊撃手＞
1位　今宮健太（ソ）　→
2位　源田壮亮（西）　→
3位　中島卓也（日）　↑
4位　茂木栄五郎（楽）↓
5位　大城滉二（オ）　→

＜外野手＞
1位　秋山翔吾（西）→
2位　吉田正尚（オ）→
3位　柳田悠岐（ソ）→
4位　大田泰示（日）→
5位　西川遥輝（日）→

＜指名打者＞
1位　近藤健介（日）　→
2位　デスパイネ（ソ）→
3位　ブラッシュ（楽）→
4位　栗山　巧（西）　→
5位　バルガス（ロ）　→