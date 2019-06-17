◆ 西武の主砲とリードオフマンが40万票超え



7月12日（金）、13日（土）に、東京ドームと甲子園で行われる「マイナビオールスターゲーム2019」。5月24日から始まった出場選手を決めるファン投票も16日に締め切られ、17日には最後の中間結果が発表された。



17日時点で1922万3689票もの有効得票数が集まり、トップは西武の山川穂高選手で42万2122票。ちなみに40万票超えは、山川とチームメイトでもある、秋山翔吾（40万6284票）のふたりだけ。



球団別では、甲子園を本拠地とする阪神から最多の4選手（西勇輝／先発、ジョンソン／中継ぎ、梅野隆太郎／捕手、大山悠輔／三塁手）が各部門トップの投票数を得ているが、先発部門2位の大瀬良大地（広島）と、トップの西が「2687票」差となっており、最終結果に注目が集まる。



なお、ファン投票の最終結果は6月24日（月）の16時に発表となり、監督選抜を含む全メンバーの発表は7月1日（月）の16時に発表。ファン投票・中間発表（6月17日発表）の結果は以、下の通り。





◆ セントラル・リーグ ファン投票結果

※6月17日発表

※上下（↑↓）は14日発表分との差異



＜先発投手＞

1位 西 勇輝（神） →

2位 大瀬良大地（広）→

3位 菅野智之（巨） →

4位 今永昇太（De） →

5位 青柳晃洋（神） →



＜中継投手＞

1位 ジョンソン（神）→

2位 一岡竜司（広） ↑

3位 中川皓太（巨） ↓

4位 ロドリゲス（中）→

5位 近藤一樹（ヤ） →



＜抑え投手＞

1位 山崎康晃（De）→

2位 ドリス （神）→

3位 中﨑翔太（広）↑

4位 鈴木博志（中）↓

5位 石山泰稚（ヤ）→



＜捕手＞

1位 梅野隆太郎（神）→

2位 會澤 翼（広） ↑

3位 小林誠司（巨） ↓

4位 伊藤 光（DA） →

5位 加藤匠馬（中） →



＜一塁手＞

1位 岡本和真（巨）→

2位 ビシエド（中）→

3位 ロペス （De）→

4位 中谷将大（神）→

5位 松山竜平（広）↑



＜二塁手＞

1位 山田哲人（ヤ）→

2位 菊池涼介（広）↑

3位 糸原健斗（神）↓

4位 吉川尚輝（巨）→

5位 ソト （De）→



＜三塁手＞

1位 大山悠輔（神）→

2位 村上宗隆（ヤ）→

3位 高橋周平（中）→

4位 宮崎敏郎（De）→

5位 安部友裕（広）→



＜遊撃手＞

1位 坂本勇人（巨）→

2位 木浪聖也（神）→

3位 田中広輔（広）→

4位 京田陽太（中）→

5位 大和 （De）→



＜外野手＞

1位 鈴木誠也（広）→

2位 近本光司（神）→

3位 筒香嘉智（De）→

4位 丸 佳浩（巨）→

5位 糸井嘉男（神）→





◆ パシフィック・リーグ ファン投票結果



＜先発投手＞

1位 千賀滉大（ソ）→

2位 山本由伸（オ）→

3位 有原航平（日）↑

4位 岸 孝之（楽）↑

5位 涌井秀章（ロ）↓



＜中継投手＞

1位 宮西尚生（日）→

2位 甲斐野央（ソ）→

3位 平井克典（西）→

4位 唐川侑己（ロ）→

5位 澤田圭佑（オ）→



＜抑え投手＞

1位 松井裕樹（楽）→

2位 増井浩俊（オ）→

3位 森 唯斗（ソ）→

4位 秋吉 亮（日）→

5位 増田達至（西）→



＜捕手＞

1位 森 友哉（西）→

2位 甲斐拓也（ソ）→

3位 田村龍弘（ロ）→

4位 嶋 基宏（楽）→

5位 若月健矢（オ）→



＜一塁手＞

1位 山川穂高（西）→

2位 中田 翔（日）→

3位 鈴木大地（ロ）→

4位 内川聖一（ソ）→

5位 Ｔ－岡田（オ）→



＜二塁手＞

1位 浅村栄斗（楽）→

2位 外崎修汰（西）→

3位 中村奨吾（ロ）→

4位 渡邉 諒（日）↑

5位 福田周平（オ）↓



＜三塁手＞

1位 レアード（ロ） →

2位 松田宣浩（ソ） →

3位 中村剛也（西） →

4位 ウィーラー（楽）→

5位 頓宮裕真（オ） →



＜遊撃手＞

1位 今宮健太（ソ） →

2位 源田壮亮（西） →

3位 中島卓也（日） ↑

4位 茂木栄五郎（楽）↓

5位 大城滉二（オ） →



＜外野手＞

1位 秋山翔吾（西）→

2位 吉田正尚（オ）→

3位 柳田悠岐（ソ）→

4位 大田泰示（日）→

5位 西川遥輝（日）→



＜指名打者＞

1位 近藤健介（日） →

2位 デスパイネ（ソ）→

3位 ブラッシュ（楽）→

4位 栗山 巧（西） →

5位 バルガス（ロ） →

