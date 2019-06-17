◆ 西武の主砲とリードオフマンが40万票超え
7月12日（金）、13日（土）に、東京ドームと甲子園で行われる「マイナビオールスターゲーム2019」。5月24日から始まった出場選手を決めるファン投票も16日に締め切られ、17日には最後の中間結果が発表された。
17日時点で1922万3689票もの有効得票数が集まり、トップは西武の山川穂高選手で42万2122票。ちなみに40万票超えは、山川とチームメイトでもある、秋山翔吾（40万6284票）のふたりだけ。
球団別では、甲子園を本拠地とする阪神から最多の4選手（西勇輝／先発、ジョンソン／中継ぎ、梅野隆太郎／捕手、大山悠輔／三塁手）が各部門トップの投票数を得ているが、先発部門2位の大瀬良大地（広島）と、トップの西が「2687票」差となっており、最終結果に注目が集まる。
なお、ファン投票の最終結果は6月24日（月）の16時に発表となり、監督選抜を含む全メンバーの発表は7月1日（月）の16時に発表。ファン投票・中間発表（6月17日発表）の結果は以、下の通り。
◆ セントラル・リーグ ファン投票結果
※6月17日発表
※上下（↑↓）は14日発表分との差異
＜先発投手＞
1位 西 勇輝（神） →
2位 大瀬良大地（広）→
3位 菅野智之（巨） →
4位 今永昇太（De） →
5位 青柳晃洋（神） →
＜中継投手＞
1位 ジョンソン（神）→
2位 一岡竜司（広） ↑
3位 中川皓太（巨） ↓
4位 ロドリゲス（中）→
5位 近藤一樹（ヤ） →
＜抑え投手＞
1位 山崎康晃（De）→
2位 ドリス （神）→
3位 中﨑翔太（広）↑
4位 鈴木博志（中）↓
5位 石山泰稚（ヤ）→
＜捕手＞
1位 梅野隆太郎（神）→
2位 會澤 翼（広） ↑
3位 小林誠司（巨） ↓
4位 伊藤 光（DA） →
5位 加藤匠馬（中） →
＜一塁手＞
1位 岡本和真（巨）→
2位 ビシエド（中）→
3位 ロペス （De）→
4位 中谷将大（神）→
5位 松山竜平（広）↑
＜二塁手＞
1位 山田哲人（ヤ）→
2位 菊池涼介（広）↑
3位 糸原健斗（神）↓
4位 吉川尚輝（巨）→
5位 ソト （De）→
＜三塁手＞
1位 大山悠輔（神）→
2位 村上宗隆（ヤ）→
3位 高橋周平（中）→
4位 宮崎敏郎（De）→
5位 安部友裕（広）→
＜遊撃手＞
1位 坂本勇人（巨）→
2位 木浪聖也（神）→
3位 田中広輔（広）→
4位 京田陽太（中）→
5位 大和 （De）→
＜外野手＞
1位 鈴木誠也（広）→
2位 近本光司（神）→
3位 筒香嘉智（De）→
4位 丸 佳浩（巨）→
5位 糸井嘉男（神）→
◆ パシフィック・リーグ ファン投票結果
＜先発投手＞
1位 千賀滉大（ソ）→
2位 山本由伸（オ）→
3位 有原航平（日）↑
4位 岸 孝之（楽）↑
5位 涌井秀章（ロ）↓
＜中継投手＞
1位 宮西尚生（日）→
2位 甲斐野央（ソ）→
3位 平井克典（西）→
4位 唐川侑己（ロ）→
5位 澤田圭佑（オ）→
＜抑え投手＞
1位 松井裕樹（楽）→
2位 増井浩俊（オ）→
3位 森 唯斗（ソ）→
4位 秋吉 亮（日）→
5位 増田達至（西）→
＜捕手＞
1位 森 友哉（西）→
2位 甲斐拓也（ソ）→
3位 田村龍弘（ロ）→
4位 嶋 基宏（楽）→
5位 若月健矢（オ）→
＜一塁手＞
1位 山川穂高（西）→
2位 中田 翔（日）→
3位 鈴木大地（ロ）→
4位 内川聖一（ソ）→
5位 Ｔ－岡田（オ）→
＜二塁手＞
1位 浅村栄斗（楽）→
2位 外崎修汰（西）→
3位 中村奨吾（ロ）→
4位 渡邉 諒（日）↑
5位 福田周平（オ）↓
＜三塁手＞
1位 レアード（ロ） →
2位 松田宣浩（ソ） →
3位 中村剛也（西） →
4位 ウィーラー（楽）→
5位 頓宮裕真（オ） →
＜遊撃手＞
1位 今宮健太（ソ） →
2位 源田壮亮（西） →
3位 中島卓也（日） ↑
4位 茂木栄五郎（楽）↓
5位 大城滉二（オ） →
＜外野手＞
1位 秋山翔吾（西）→
2位 吉田正尚（オ）→
3位 柳田悠岐（ソ）→
4位 大田泰示（日）→
5位 西川遥輝（日）→
＜指名打者＞
1位 近藤健介（日） →
2位 デスパイネ（ソ）→
3位 ブラッシュ（楽）→
4位 栗山 巧（西） →
5位 バルガス（ロ） →
◆ 西武の主砲とリードオフマンが40万票超え
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