FIFA女子ワールドカップ フランス2019のグループステージ第2節5日目が16日に行われた。

白星スタートのスウェーデンは、初戦で13失点のタイと対戦。6分にFKからDFリンダ・センブラントがヘディングシュートを沈めて先制すると、19分にMFコソヴァレ・アスラニが追加点、42分にFWフリードリナ・ロルフォが豪快なミドルシュートを決めて3点リードで折り返す。81分にはFWリナ・ハーティグのヘディング弾でスウェーデンが試合を決めたが、タイは後半アディショナルタイム1分に右サイドを抜け出したMFカンジャナ・スングンゴエンが右足シュートを突き刺して一矢報いた。スウェーデンは、5分後にMFエリン・ルベンソンが相手のハンドによるPKでダメ押しゴールを挙げて、5-1で勝利。連勝で3大会連続のグループステージ突破を決めた。

13得点での圧勝スタートを切った前回女王のアメリカは、初出場のチリと対戦した。11分にFWカーリー・ロイドがこぼれ球を左足ダイレクトで叩き込んで先制し、26分にMFジュリー・ジョンストンがCKを頭で合わせて追加点。ロイドが35分にCKでヘディングシュートを沈めると、81分にはPKのチャンスを得たが、左へ外してしまい、ハットトリック達成はならず。それでもアメリカが3-0の快勝を収めて、連勝で8大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

■グループステージ第2節

▼6月12日

ナイジェリア 2-0 韓国(グループA)

ドイツ 1-0 スペイン(グループB)

フランス 2-1 ノルウェー(グループA)

▼6月13日

オーストラリア 3-2 ブラジル(グループC)

南アフリカ 0-1 中国(グループB)

▼6月14日

日本 2-1 スコットランド(グループD)

ジャマイカ 0-5 イタリア(グループC)

イングランド 1-0 アルゼンチン(グループD)

▼6月15日

オランダ 3-1 カメルーン(グループE)

カナダ 2-0 ニュージーランド(グループE)

▼6月16日

スウェーデン 5-1 タイ(グループF)

アメリカ 3-0 チリ(グループF)

■グループステージ第2節順位

▼グループA

フランス(勝点6/得失点差5)

ノルウェー(勝点3/得失点差2)

ナイジェリア(勝点3/得失点差-1)

韓国(勝点0/得失点差-6)

▼グループB

ドイツ(勝点6/得失点差2)

スペイン(勝点3/得失点差1)

中国(勝点3/得失点差0)

南アフリカ(勝点0/得失点差-3)

▼グループC

イタリア(勝点6/得失点差6)

ブラジル(勝点3/得失点差2)

オーストラリア(勝点3/得失点差0)

ジャマイカ(勝点0/得失点差-8)

▼グループD

イングランド(勝点6/得失点差2)

日本(勝点4/得失点差1)

アルゼンチン(勝点1/得失点差-1)

スコットランド(勝点0/得失点差-2)

▼グループE

オランダ(勝点6/得失点差3)

カナダ(勝点6/得失点差3)

カメルーン(勝点0/得失点差-3)

ニュージーランド(勝点0/得失点差-3)

▼グループF

アメリカ(勝点6/得失点差16)

スウェーデン(勝点6/得失点差6)

チリ(勝点0/得失点差-5)

タイ(勝点0/得失点差-17)

■グループステージ第3節

▼6月17日

中国 vs スペイン(グループB)

南アフリカ vs ドイツ(グループB)

ナイジェリア vs フランス(グループA)

韓国 vs ノルウェー(グループA)

▼6月18日

ジャマイカ vs オーストラリア(グループC)

イタリア vs ブラジル(グループC)

▼6月19日

日本 vs イングランド(グループD)

スコットランド vs アルゼンチン(グループD)

▼6月20日

カメルーン vs ニュージーランド(グループE)

オランダ vs カナダ(グループE)

スウェーデン vs アメリカ(グループF)

タイ vs チリ(グループF)