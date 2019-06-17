FIFA女子ワールドカップ フランス2019のグループステージ第2節5日目が16日に行われた。
白星スタートのスウェーデンは、初戦で13失点のタイと対戦。6分にFKからDFリンダ・センブラントがヘディングシュートを沈めて先制すると、19分にMFコソヴァレ・アスラニが追加点、42分にFWフリードリナ・ロルフォが豪快なミドルシュートを決めて3点リードで折り返す。81分にはFWリナ・ハーティグのヘディング弾でスウェーデンが試合を決めたが、タイは後半アディショナルタイム1分に右サイドを抜け出したMFカンジャナ・スングンゴエンが右足シュートを突き刺して一矢報いた。スウェーデンは、5分後にMFエリン・ルベンソンが相手のハンドによるPKでダメ押しゴールを挙げて、5－1で勝利。連勝で3大会連続のグループステージ突破を決めた。
13得点での圧勝スタートを切った前回女王のアメリカは、初出場のチリと対戦した。11分にFWカーリー・ロイドがこぼれ球を左足ダイレクトで叩き込んで先制し、26分にMFジュリー・ジョンストンがCKを頭で合わせて追加点。ロイドが35分にCKでヘディングシュートを沈めると、81分にはPKのチャンスを得たが、左へ外してしまい、ハットトリック達成はならず。それでもアメリカが3－0の快勝を収めて、連勝で8大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。
■グループステージ第2節
▼6月12日
ナイジェリア 2－0 韓国（グループA）
ドイツ 1－0 スペイン（グループB）
フランス 2－1 ノルウェー（グループA）
▼6月13日
オーストラリア 3－2 ブラジル（グループC）
南アフリカ 0－1 中国（グループB）
▼6月14日
日本 2－1 スコットランド（グループD）
ジャマイカ 0－5 イタリア（グループC）
イングランド 1－0 アルゼンチン（グループD）
▼6月15日
オランダ 3－1 カメルーン（グループE）
カナダ 2－0 ニュージーランド（グループE）
▼6月16日
スウェーデン 5－1 タイ（グループF）
アメリカ 3－0 チリ（グループF）
■グループステージ第2節順位
▼グループA
フランス（勝点6／得失点差5）
ノルウェー（勝点3／得失点差2）
ナイジェリア（勝点3／得失点差－1）
韓国（勝点0／得失点差－6）
▼グループB
ドイツ（勝点6／得失点差2）
スペイン（勝点3／得失点差1）
中国（勝点3／得失点差0）
南アフリカ（勝点0／得失点差－3）
▼グループC
イタリア（勝点6／得失点差6）
ブラジル（勝点3／得失点差2）
オーストラリア（勝点3／得失点差0）
ジャマイカ（勝点0／得失点差－8）
▼グループD
イングランド（勝点6／得失点差2）
日本（勝点4／得失点差1）
アルゼンチン（勝点1／得失点差－1）
スコットランド（勝点0／得失点差－2）
▼グループE
オランダ（勝点6／得失点差3）
カナダ（勝点6／得失点差3）
カメルーン（勝点0／得失点差－3）
ニュージーランド（勝点0／得失点差－3）
▼グループF
アメリカ（勝点6／得失点差16）
スウェーデン（勝点6／得失点差6）
チリ（勝点0／得失点差－5）
タイ（勝点0／得失点差－17）
■グループステージ第3節
▼6月17日
中国 vs スペイン（グループB）
南アフリカ vs ドイツ（グループB）
ナイジェリア vs フランス（グループA）
韓国 vs ノルウェー（グループA）
▼6月18日
ジャマイカ vs オーストラリア（グループC）
イタリア vs ブラジル（グループC）
▼6月19日
日本 vs イングランド（グループD）
スコットランド vs アルゼンチン（グループD）
▼6月20日
カメルーン vs ニュージーランド（グループE）
オランダ vs カナダ（グループE）
スウェーデン vs アメリカ（グループF）
タイ vs チリ（グループF）