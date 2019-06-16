明治安田生命J2リーグ第18節が15日から16日にかけて各地で行われた。
2位のモンテディオ山形は、首位を走る水戸ホーリーホックをホームに迎えた。66分に阪野豊史が記録した先制点を守りきり、上位対決を制した。山形は勝ち点を「36」に伸ばし、首位を奪還した。
大宮アルディージャはFC岐阜とホームで対戦。同点で迎えた後半アディショナルタイム、三門雄大がゴールを記録。大宮が2位に浮上した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J2第18節
大宮アルディージャ 2－1 FC岐阜
ジェフユナイテッド千葉 2－1 鹿児島ユナイテッドFC
横浜FC 1－2 徳島ヴォルティス
ヴァンフォーレ甲府 0－2 東京ヴェルディ
ツエーゲン金沢 0－0 愛媛FC
モンテディオ山形 1－0 水戸ホーリーホック
アルビレックス新潟 2－0 栃木SC
京都サンガF.C. 2－2 FC琉球
ファジアーノ岡山 1－1 レノファ山口FC
町田ゼルビア 2－2 V・ファーレン長崎
アビスパ福岡 1－1 柏レイソル
■J2順位表
1位 山形（勝ち点36／得失点差＋11）
2位 大宮（勝ち点34／得失点差＋9）
3位 水戸（勝ち点33／得失点差＋10）
4位 甲府（勝ち点30／得失点差＋10）
5位 京都（勝ち点30／得失点差＋7）
6位 長崎（勝ち点28／得失点差＋5）
7位 柏（勝ち点28／得失点差＋3）
8位 岡山（勝ち点27／得失点差＋2）
9位 金沢（勝ち点26／得失点差＋9）
10位 琉球（勝ち点25／得失点差＋3）
11位 徳島（勝ち点24／得失点差0）
12位 東京V（勝ち点24／得失点差－1）
13位 新潟（勝ち点23／得失点差＋3）
14位 横浜FC（勝ち点22／得失点差－2）
15位 千葉（勝ち点22／得失点差－6）
16位 町田（勝ち点21／得失点差－8）
17位 愛媛（勝ち点19／得失点差－5）
18位 鹿児島（勝ち点17／得失点差－6）
19位 山口（勝ち点17／得失点差－8）
20位 栃木（勝ち点17／得失点差－8）
21位 福島（勝ち点17／得失点差－10）
22位 岐阜（勝ち点12／得失点差－18）
■J2第19節対戦カード（6月22日、23日）
▼22日
18：00 水戸 vs 横浜FC
18：00 金沢 vs 新潟
18：00 徳島 vs 福岡
18：00 長崎 vs 山形
18：00 琉球 vs 甲府
19：00 柏 vs 千葉
19：00 東京V vs 大宮
19：00 山口 vs 岐阜
19：00 愛媛 vs 京都
19：00 鹿児島 vs 栃木
▼23日
18：00 町田 vs 岡山