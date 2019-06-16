ロアッソ熊本は最下位のFC東京U－23に敗れた

　明治安田生命J3リーグ第12節が15日から16日にかけて各地で行われた。

　首位を走るロアッソ熊本は最下位のFC東京U－23とホームで対戦。76分に逆転ゴールを許し、1－2で敗れた。連勝は「6」でストップした。

　カマタマーレ讃岐はY.S.C.C.横浜をホームに迎えた。3－0と快勝を収め、4試合ぶりの勝ち点「3」を手にした。

　今節の結果と順位表は以下の通り。

■J3第12節
SC相模原　1－0　ガンバ大阪U－23
藤枝MYFC　1－2　カターレ富山
カマタマーレ讃岐　3－0　Y.S.C.C.横浜
ロアッソ熊本　1－2　FC東京U－23
ヴァンラーレ八戸　4－1　いわてグルージャ盛岡
アスルクラロ沼津　1－0　ブラウブリッツ秋田
ガイナーレ鳥取　3－1　セレッソ大阪U－23
AC長野パルセイロ　0－1　ザスパクサツ群馬
ギラヴァンツ北九州　2－0　福島ユナイテッドFC

■J3順位表
1位 北九州（勝ち点24／得失点差＋8）
2位 熊本（勝ち点23／得失点差＋5）
3位 讃岐（勝ち点22／得失点差＋6）
4位 富山（勝ち点20／得失点差＋3）
5位 藤枝（勝ち点20／得失点差0）
6位 群馬（勝ち点18／得失点差＋8）
7位 相模原（勝ち点18／得失点差＋1）
8位 C大23（勝ち点17／得失点差－1）
9位 G大23（勝ち点16／得失点差＋5）
10位 岩手（勝ち点16／得失点差－3）
11位 沼津（勝ち点15／得失点差－2）
12位 鳥取（勝ち点15／得失点差－5）
13位 八戸（勝ち点14／得失点差＋1）
14位 秋田（勝ち点13／得失点差－3）
14位 長野（勝ち点13／得失点差－3）
16位 福島（勝ち点13／得失点差－4）
17位 YS横浜（勝ち点12／得失点差－10）
18位 F東23（勝ち11／得失点差－6）

■J3第13節（6月22日、23日）
▼22日
15：00　岩手　vs　福島
18：00　北九州　vs　藤枝

▼23日
15：00　秋田　vs　熊本
17：00　YS横浜　vs　長野
17：00　G大23　vs　鳥取
17：00　F東23　vs　沼津
18：00　富山　vs　八戸
18：00　C大23　vs　相模原
19：00　群馬　vs　讃岐