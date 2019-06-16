明治安田生命J3リーグ第12節が15日から16日にかけて各地で行われた。
首位を走るロアッソ熊本は最下位のFC東京U－23とホームで対戦。76分に逆転ゴールを許し、1－2で敗れた。連勝は「6」でストップした。
カマタマーレ讃岐はY.S.C.C.横浜をホームに迎えた。3－0と快勝を収め、4試合ぶりの勝ち点「3」を手にした。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J3第12節
SC相模原 1－0 ガンバ大阪U－23
藤枝MYFC 1－2 カターレ富山
カマタマーレ讃岐 3－0 Y.S.C.C.横浜
ロアッソ熊本 1－2 FC東京U－23
ヴァンラーレ八戸 4－1 いわてグルージャ盛岡
アスルクラロ沼津 1－0 ブラウブリッツ秋田
ガイナーレ鳥取 3－1 セレッソ大阪U－23
AC長野パルセイロ 0－1 ザスパクサツ群馬
ギラヴァンツ北九州 2－0 福島ユナイテッドFC
■J3順位表
1位 北九州（勝ち点24／得失点差＋8）
2位 熊本（勝ち点23／得失点差＋5）
3位 讃岐（勝ち点22／得失点差＋6）
4位 富山（勝ち点20／得失点差＋3）
5位 藤枝（勝ち点20／得失点差0）
6位 群馬（勝ち点18／得失点差＋8）
7位 相模原（勝ち点18／得失点差＋1）
8位 C大23（勝ち点17／得失点差－1）
9位 G大23（勝ち点16／得失点差＋5）
10位 岩手（勝ち点16／得失点差－3）
11位 沼津（勝ち点15／得失点差－2）
12位 鳥取（勝ち点15／得失点差－5）
13位 八戸（勝ち点14／得失点差＋1）
14位 秋田（勝ち点13／得失点差－3）
14位 長野（勝ち点13／得失点差－3）
16位 福島（勝ち点13／得失点差－4）
17位 YS横浜（勝ち点12／得失点差－10）
18位 F東23（勝ち11／得失点差－6）
■J3第13節（6月22日、23日）
▼22日
15：00 岩手 vs 福島
18：00 北九州 vs 藤枝
▼23日
15：00 秋田 vs 熊本
17：00 YS横浜 vs 長野
17：00 G大23 vs 鳥取
17：00 F東23 vs 沼津
18：00 富山 vs 八戸
18：00 C大23 vs 相模原
19：00 群馬 vs 讃岐