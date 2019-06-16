2019年8月3日(土)と4日(日)、沖縄県宜野湾市で「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2019」が開催される。ここに出展するマウスコンピューターは、特別仕様のPCを参加者が組み立てるイベント「MOUSE COMPUTER PC LAB.」を実施。

参加には事前申し込みが必要で、基本的に先着順となる。組み立てるPCは3種類を用意しており、実費は必要だが、通常の販売価格よりもかなり割安な価格設定となっている。組み立てたPCは持ち帰れるほか、デスクトップPCについては配送も可能。組み立てるPCの概要は以下の通り。詳細はマウスコンピューターの特設サイトを参照のこと。

m-Book F556BN-S2-OK（15.6型スタンダードノートPC）

  • m-Book F556BN-S2-OK

  • イベント特別価格：73,000円（税込）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i5-8250U（1.60GHz）
  • メモリ：8GB PC4-19200
  • ストレージ：240GB SSD
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 620（CPU内蔵）
  • 光学ドライブ：なし
  • 液晶ディスプレイ：15.6型ノングレア、1,920×1,080ドット（フルHD）
  • 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 4.2
  • バッテリー駆動時間：約6時間
  • 本体サイズ：W377×D257×H25.4mm
  • 重さ：約2.1kg

NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C-OK（ゲーミングデスクトップPC）

  • NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C-OK

  • イベント特別価格：100,000円（税込）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i5-9400（2.90GHz）
  • メモリ：16GB PC4-19200（8GB×2）
  • ストレージ：240GB SSD、1TB HDD
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
  • 光学ドライブ：なし
  • 通信機能：Gigabit Ethernet
  • 本体サイズ：W188.8×D410.5×H400mm（突起部含む）
  • 重さ：約10.8kg
  • ※：ディスプレイはオプション

m-Book J322XN-S2-OK（13.3型ノートPC）

  • m-Book J322XN-S2-OK

  • イベント特別価格：47,000円（税込）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Celeron 3867U（1.80GHz）
  • メモリ：8GB PC4-19200（PC4-17000動作）
  • ストレージ：240GB SSD
  • グラフィックス：Intel HD Graphics 610（CPU内蔵）
  • 光学ドライブ：なし
  • 液晶ディスプレイ：13.3型ノングレア、1,920×1,080ドット（フルHD）
  • 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 4.2
  • バッテリー駆動時間：約6.5時間
  • 本体サイズ：W324×D234×H22.5mm
  • 重さ：約1.5kg