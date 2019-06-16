2019年8月3日(土)と4日(日)、沖縄県宜野湾市で「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2019」が開催される。ここに出展するマウスコンピューターは、特別仕様のPCを参加者が組み立てるイベント「MOUSE COMPUTER PC LAB.」を実施。
参加には事前申し込みが必要で、基本的に先着順となる。組み立てるPCは3種類を用意しており、実費は必要だが、通常の販売価格よりもかなり割安な価格設定となっている。組み立てたPCは持ち帰れるほか、デスクトップPCについては配送も可能。組み立てるPCの概要は以下の通り。詳細はマウスコンピューターの特設サイトを参照のこと。
m-Book F556BN-S2-OK（15.6型スタンダードノートPC）
- イベント特別価格：73,000円（税込）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i5-8250U（1.60GHz）
- メモリ：8GB PC4-19200
- ストレージ：240GB SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 620（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：なし
- 液晶ディスプレイ：15.6型ノングレア、1,920×1,080ドット（フルHD）
- 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 4.2
- バッテリー駆動時間：約6時間
- 本体サイズ：W377×D257×H25.4mm
- 重さ：約2.1kg
NEXTGEAR-MICRO im610SA2-C-OK（ゲーミングデスクトップPC）
- イベント特別価格：100,000円（税込）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i5-9400（2.90GHz）
- メモリ：16GB PC4-19200（8GB×2）
- ストレージ：240GB SSD、1TB HDD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet
- 本体サイズ：W188.8×D410.5×H400mm（突起部含む）
- 重さ：約10.8kg
- ※：ディスプレイはオプション
m-Book J322XN-S2-OK（13.3型ノートPC）
- イベント特別価格：47,000円（税込）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Celeron 3867U（1.80GHz）
- メモリ：8GB PC4-19200（PC4-17000動作）
- ストレージ：240GB SSD
- グラフィックス：Intel HD Graphics 610（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：なし
- 液晶ディスプレイ：13.3型ノングレア、1,920×1,080ドット（フルHD）
- 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 4.2
- バッテリー駆動時間：約6.5時間
- 本体サイズ：W324×D234×H22.5mm
- 重さ：約1.5kg