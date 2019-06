アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版第10話「如月ルヰ プリズムの使者」が、テレビ東京ほかで6月17日深夜から順次放送される。

エーデルローズとシュワルツローズ、それぞれ7人のソロと1組のユニットのショーで競い合う「PRISM.1」。それぞれの思いを込めたショーは順調に進み、残るソロ選手は一条シンとルヰの2人になった。プリズムシステム上では実力が伯仲している2人のショーの行方が注目される。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ。男性キャラクターが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描く。2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「Shiny Seven Stars」はテレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。