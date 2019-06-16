FIFA女子ワールドカップ フランス2019のグループステージ第2節4日目が15日に行われた。
女子ユーロ2017覇者のオランダはカメルーンと対戦。41分にFWフィフィアネ・ミデマーがFWシャニス・ヴァン・デ・サンデンのクロスに頭で合わせて先制点を挙げたが、直後の43分にFWガブリエル・ウングネの同点ゴールで試合を降り出しに戻される。それでも、後半の立ち上がり48分にDFドミニク・ブラッドワースがゴール前のこぼれ球を押し込んで勝ち越し、85分にミデマーがエリア左から右足シュートを叩き込んで、3－1で勝利。オランダは連勝で2大会連続で決勝トーナメント進出を決めた。
ニュージーランドと対戦したカナダは、48分にMFジェシー・フレミングがFWニシェル・プリンスの折り返しを右足で流し込み先制。79分にはプリンスがこぼれ球を押し込み、2－0の勝利を収めて、連勝で2大会連続のグループステージ突破を決めた。
■グループステージ第2節
▼6月12日
ナイジェリア 2－0 韓国（グループA）
ドイツ 1－0 スペイン（グループB）
フランス 2－1 ノルウェー（グループA）
▼6月13日
オーストラリア 3－2 ブラジル（グループC）
南アフリカ 0－1 中国（グループB）
▼6月14日
日本 2－1 スコットランド（グループD）
ジャマイカ 0－5 イタリア（グループC）
イングランド 1－0 アルゼンチン（グループD）
▼6月15日
オランダ 3－1 カメルーン（グループE）
カナダ 2－0 ニュージーランド（グループE）
▼6月16日
スウェーデン vs タイ（グループF）
アメリカ vs チリ（グループF）
■グループステージ第1節順位
▼グループA
フランス（勝点6／得失点差5）
ノルウェー（勝点3／得失点差2）
ナイジェリア（勝点3／得失点差－1）
韓国（勝点0／得失点差－6）
▼グループB
ドイツ（勝点6／得失点差2）
スペイン（勝点3／得失点差1）
中国（勝点3／得失点差0）
南アフリカ（勝点0／得失点差－3）
▼グループC
イタリア（勝点6／得失点差6）
ブラジル（勝点3／得失点差2）
オーストラリア（勝点3／得失点差0）
ジャマイカ（勝点0／得失点差－8）
▼グループD
イングランド（勝点6／得失点差2）
日本（勝点4／得失点差1）
アルゼンチン（勝点1／得失点差－1）
スコットランド（勝点0／得失点差－2）
▼グループE
オランダ（勝点6／得失点差3）
カナダ（勝点6／得失点差3）
カメルーン（勝点0／得失点差－3）
ニュージーランド（勝点0／得失点差－3）
▼グループF
アメリカ（勝点3／得失点差13）
スウェーデン（勝点3／得失点差2）
チリ（勝点0／得失点差－2）
タイ（勝点0／得失点差－13）
■グループステージ第3節
▼6月17日
中国 vs スペイン（グループB）
南アフリカ vs ドイツ（グループB）
ナイジェリア vs フランス（グループA）
韓国 vs ノルウェー（グループA）
▼6月18日
ジャマイカ vs オーストラリア（グループC）
イタリア vs ブラジル（グループC）
▼6月19日
日本 vs イングランド（グループD）
スコットランド vs アルゼンチン（グループD）
▼6月20日
カメルーン vs ニュージーランド（グループE）
オランダ vs カナダ（グループE）
スウェーデン vs アメリカ（グループF）
タイ vs チリ（グループF）