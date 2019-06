DFB(ドイツサッカー連盟)は15日、2019~2020シーズンのDFBポカール1回戦の組み合わせを発表した。

長谷部誠が所属するフランクフルトはヴァルドルフ・マンハイム(3部)と対戦。大迫勇也が所属するブレーメンはアトラス・デルメンホルスト(5部)と、宇佐美貴史が所属するデュッセルドルフはヴィリンゲン(5部)と対戦する。また、前回王者バイエルンはエネルギー・コットブス(4部)との試合が決定した。

ブンデスリーガ所属クラブのDFBポカール1回戦は次の通り。

▼1回戦

ヴルツブルガー・キッカース vs ホッフェンハイム

カイザースラウテルン vs マインツ

レディングハウゼン vs パダーボルン

ハレシャー vs ヴォルフスブルク

アトラス・デルメンホルスト vs ブレーメン

ユルディンゲン05 vs ドルトムント

ザントハウゼン vs ボルシアMG

ヴァルドルフ・マンハイム vs フランクフルト

アレマニア・アーヘン vs レヴァークーゼン

ヴィリンゲン vs デュッセルドルフ

エネルギー・コットブス vs バイエルン

ヴェーエン・ヴィースバーデン vs ケルン

ドロホターゼン・アッセル vs シャルケ

フェール vs アウグスブルク

アイヒシュテット vs ヘルタ・ベルリン

オスナブリュック vs ライプツィヒ

マグデブルク vs フライブルク