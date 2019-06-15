明治安田生命J1リーグ第15節が各地で行われた。
首位を走るFC東京は、トルステン・フィンク監督初陣となるヴィッセル神戸と対戦。4試合ぶりの出場となったアンドレス・イニエスタの今季初ゴールを守り切った神戸が0－1で勝利した。2位川崎フロンターレはコンサドーレ札幌と対戦し、1－1で引き分けた。
最下位清水エスパルスは横浜F・マリノスと対戦。試合終了間際に西澤健太が劇的な決勝ゴールを決めて3－2で勝利、降格圏を脱出している。
今節の結果は以下の通り
川崎フロンターレ 1ー1 コンサドーレ札幌
サンフレッチェ広島 2ー0 湘南ベルマーレ
鹿島アントラーズ 2ー0 セレッソ大阪
清水エスパルス 3ー2 横浜F・マリノス
浦和レッズ 2ー1 サガン鳥栖
FC東京 0ー1 神戸
松本山雅FC 0ー1 ベガルタ仙台
ジュビロ磐田 0ー0 ガンバ大阪
大分トリニータ 1ー1 名古屋グランパス
■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点33／得失点差＋14）
2位 川崎（勝ち点28／得失点差＋12）
3位 鹿島（勝ち点27／得失点差＋11）
4位 横浜FM（勝ち点27／得失点差＋6）
5位 名古屋（勝ち点25／得失点差＋10）
6位 大分（勝ち点25／得失点差＋5）
7位 札幌（勝ち点24／得失点差＋1）
8位 広島（勝ち点23／得失点差＋8）
9位 浦和（勝ち点22／得失点差－6）
10位 C大阪（勝ち点20／得失点差＋1）
11位 神戸（勝ち点17／得失点差－3）
12位 湘南（勝ち点17／得失点差－5）
13位 仙台（勝ち点16／得失点差－6）
14位 松本（勝ち点16／得失点差－10）
15位 清水（勝ち点16／得失点差－13）
16位 磐田（勝ち点14／得失点差－5）
17位 G大阪（勝ち点14／得失点差－6）
18位 鳥栖（勝ち点13／得失点差－13）
■J1第16節対戦カード（22日、23日、7月31日）
▼22日
14：00 札幌 vs 鳥栖
18：00 横浜FM vs 松本
18：00 神戸 vs 大分
19：00 名古屋 vs 清水
19：00 Ｇ大阪 vs 湘南
19：00 Ｃ大阪 vs 磐田
▼23日
19：00 仙台 vs FC東京
▼7月31日
19：00 広島 vs 川崎
19：30 浦和 vs 鹿島