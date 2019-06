明治安田生命J1リーグ第15節が各地で行われた。

首位を走るFC東京は、トルステン・フィンク監督初陣となるヴィッセル神戸と対戦。4試合ぶりの出場となったアンドレス・イニエスタの今季初ゴールを守り切った神戸が0-1で勝利した。2位川崎フロンターレはコンサドーレ札幌と対戦し、1-1で引き分けた。

最下位清水エスパルスは横浜F・マリノスと対戦。試合終了間際に西澤健太が劇的な決勝ゴールを決めて3-2で勝利、降格圏を脱出している。

今節の結果は以下の通り

川崎フロンターレ 1ー1 コンサドーレ札幌

サンフレッチェ広島 2ー0 湘南ベルマーレ

鹿島アントラーズ 2ー0 セレッソ大阪

清水エスパルス 3ー2 横浜F・マリノス

浦和レッズ 2ー1 サガン鳥栖

FC東京 0ー1 神戸

松本山雅FC 0ー1 ベガルタ仙台

ジュビロ磐田 0ー0 ガンバ大阪

大分トリニータ 1ー1 名古屋グランパス

■J1順位表

1位 FC東京(勝ち点33/得失点差+14)

2位 川崎(勝ち点28/得失点差+12)

3位 鹿島(勝ち点27/得失点差+11)

4位 横浜FM(勝ち点27/得失点差+6)

5位 名古屋(勝ち点25/得失点差+10)

6位 大分(勝ち点25/得失点差+5)

7位 札幌(勝ち点24/得失点差+1)

8位 広島(勝ち点23/得失点差+8)

9位 浦和(勝ち点22/得失点差-6)

10位 C大阪(勝ち点20/得失点差+1)

11位 神戸(勝ち点17/得失点差-3)

12位 湘南(勝ち点17/得失点差-5)

13位 仙台(勝ち点16/得失点差-6)

14位 松本(勝ち点16/得失点差-10)

15位 清水(勝ち点16/得失点差-13)

16位 磐田(勝ち点14/得失点差-5)

17位 G大阪(勝ち点14/得失点差-6)

18位 鳥栖(勝ち点13/得失点差-13)

■J1第16節対戦カード(22日、23日、7月31日)

▼22日

14:00 札幌 vs 鳥栖

18:00 横浜FM vs 松本

18:00 神戸 vs 大分

19:00 名古屋 vs 清水

19:00 G大阪 vs 湘南

19:00 C大阪 vs 磐田

▼23日

19:00 仙台 vs FC東京

▼7月31日

19:00 広島 vs 川崎

19:30 浦和 vs 鹿島