FIFA女子ワールドカップ フランス2019のグループステージ第2節3日目が14日に行われた。

初出場のジャマイカと対戦したイタリアは、FWクリスティアナ・ジレリが12分にPKを決めると、25分に右CKを押し込み、46分にはヘディングシュートを沈めてハットトリックを達成。さらにMFオーロラ・ガリが71分に豪快なミドルシュートで追加点、81分にも自身2点目を挙げた。イタリアが5-0で完勝し、連勝でグループC突破を決めた。

3大会連続の決勝を目指す日本は、初出場のスコットランドと対戦。22分にFW岩渕真奈のミドルシュートで先制すると、37分にはFW菅澤優衣香が自ら得たPKを沈めて2点リードを奪う。後半はスコットランドの反撃を受けて、89分にFWラナ・クレランドのミドルシュートで1点を返されたが、2-1で今大会初勝利を収めた。

アルゼンチンと対戦したイングランドは、28分にFWニキータ・パリスがPKをGKバニーナ・コレアにストップされて先制のチャンスを逃したが、62分にFWジョディ・テイラーがMFベス・ミードの折り返しに合わせて決勝点を奪い、1-0で連勝を飾った。この結果、グループDは日本が1勝1分けで2位。イングランドは連勝で決勝トーナメント進出を決めた。

■グループステージ第2節

▼6月12日

ナイジェリア 2-0 韓国(グループA)

ドイツ 1-0 スペイン(グループB)

フランス 2-1 ノルウェー(グループA)

▼6月13日

オーストラリア 3-2 ブラジル(グループC)

南アフリカ 0-1 中国(グループB)

▼6月14日

日本 2-1 スコットランド(グループD)

ジャマイカ 0-5 イタリア(グループC)

イングランド 1-0 アルゼンチン(グループD)

▼6月15日

オランダ vs カメルーン(グループE)

カナダ vs ニュージーランド(グループE)

▼6月16日

スウェーデン vs タイ(グループF)

アメリカ vs チリ(グループE)

■グループステージ第1節順位

▼グループA

フランス(勝点6/得失点差5)

ノルウェー(勝点3/得失点差2)

ナイジェリア(勝点3/得失点差-1)

韓国(勝点0/得失点差-6)

▼グループB

ドイツ(勝点6/得失点差2)

スペイン(勝点3/得失点差1)

中国(勝点3/得失点差0)

南アフリカ(勝点0/得失点差-3)

▼グループC

イタリア(勝点6/得失点差6)

ブラジル(勝点3/得失点差2)

オーストラリア(勝点3/得失点差0)

ジャマイカ(勝点0/得失点差-8)

▼グループD

イングランド(勝点6/得失点差2)

日本(勝点4/得失点差1)

アルゼンチン(勝点1/得失点差-1)

スコットランド(勝点0/得失点差-2)

▼グループE

カナダ(勝点3/得失点差1)

オランダ(勝点3/得失点差1)

ニュージーランド(勝点0/得失点差-1)

カメルーン(勝点0/得失点差-1)

▼グループF

アメリカ(勝点3/得失点差13)

スウェーデン(勝点3/得失点差2)

チリ(勝点0/得失点差-2)

タイ(勝点0/得失点差-13)

■グループステージ第3節

▼6月17日

中国 vs スペイン(グループB)

南アフリカ vs ドイツ(グループB)

ナイジェリア vs フランス(グループA)

韓国 vs ノルウェー(グループA)

▼6月18日

ジャマイカ vs オーストラリア(グループC)

イタリア vs ブラジル(グループC)

▼6月19日

日本 vs イングランド(グループD)

スコットランド vs アルゼンチン(グループD)

▼6月20日

カメルーン vs ニュージーランド(グループE)

オランダ vs カナダ(グループE)

スウェーデン vs アメリカ(グループF)

タイ vs チリ(グループF)