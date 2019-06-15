FIFA女子ワールドカップ フランス2019のグループステージ第2節3日目が14日に行われた。

初出場のジャマイカと対戦したイタリアは、FWクリスティアナ・ジレリが12分にPKを決めると、25分に右CKを押し込み、46分にはヘディングシュートを沈めてハットトリックを達成。さらにMFオーロラ・ガリが71分に豪快なミドルシュートで追加点、81分にも自身2点目を挙げた。イタリアが5－0で完勝し、連勝でグループC突破を決めた。

3大会連続の決勝を目指す日本は、初出場のスコットランドと対戦。22分にFW岩渕真奈のミドルシュートで先制すると、37分にはFW菅澤優衣香が自ら得たPKを沈めて2点リードを奪う。後半はスコットランドの反撃を受けて、89分にFWラナ・クレランドのミドルシュートで1点を返されたが、2－1で今大会初勝利を収めた。

アルゼンチンと対戦したイングランドは、28分にFWニキータ・パリスがPKをGKバニーナ・コレアにストップされて先制のチャンスを逃したが、62分にFWジョディ・テイラーがMFベス・ミードの折り返しに合わせて決勝点を奪い、1－0で連勝を飾った。この結果、グループDは日本が1勝1分けで2位。イングランドは連勝で決勝トーナメント進出を決めた。

■グループステージ第2節

▼6月12日

ナイジェリア 2－0 韓国（グループA）

ドイツ 1－0 スペイン（グループB）

フランス 2－1 ノルウェー（グループA）

▼6月13日

オーストラリア 3－2 ブラジル（グループC）

南アフリカ 0－1 中国（グループB）

▼6月14日

日本 2－1 スコットランド（グループD）

ジャマイカ 0－5 イタリア（グループC）

イングランド 1－0 アルゼンチン（グループD）

▼6月15日

オランダ vs カメルーン（グループE）

カナダ vs ニュージーランド（グループE）

▼6月16日

スウェーデン vs タイ（グループF）

アメリカ vs チリ（グループE）

■グループステージ第1節順位

▼グループA

フランス（勝点6／得失点差5）

ノルウェー（勝点3／得失点差2）

ナイジェリア（勝点3／得失点差－1）

韓国（勝点0／得失点差－6）

▼グループB

ドイツ（勝点6／得失点差2）

スペイン（勝点3／得失点差1）

中国（勝点3／得失点差0）

南アフリカ（勝点0／得失点差－3）

▼グループC

イタリア（勝点6／得失点差6）

ブラジル（勝点3／得失点差2）

オーストラリア（勝点3／得失点差0）

ジャマイカ（勝点0／得失点差－8）

▼グループD

イングランド（勝点6／得失点差2）

日本（勝点4／得失点差1）

アルゼンチン（勝点1／得失点差－1）

スコットランド（勝点0／得失点差－2）

▼グループE

カナダ（勝点3／得失点差1）

オランダ（勝点3／得失点差1）

ニュージーランド（勝点0／得失点差－1）

カメルーン（勝点0／得失点差－1）

▼グループF

アメリカ（勝点3／得失点差13）

スウェーデン（勝点3／得失点差2）

チリ（勝点0／得失点差－2）

タイ（勝点0／得失点差－13）

■グループステージ第3節

▼6月17日

中国 vs スペイン（グループB）

南アフリカ vs ドイツ（グループB）

ナイジェリア vs フランス（グループA）

韓国 vs ノルウェー（グループA）

▼6月18日

ジャマイカ vs オーストラリア（グループC）

イタリア vs ブラジル（グループC）

▼6月19日

日本 vs イングランド（グループD）

スコットランド vs アルゼンチン（グループD）

▼6月20日

カメルーン vs ニュージーランド（グループE）

オランダ vs カナダ（グループE）

スウェーデン vs アメリカ（グループF）

タイ vs チリ（グループF）