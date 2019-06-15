FIFA女子ワールドカップ フランス2019のグループステージ第2節3日目が14日に行われた。
初出場のジャマイカと対戦したイタリアは、FWクリスティアナ・ジレリが12分にPKを決めると、25分に右CKを押し込み、46分にはヘディングシュートを沈めてハットトリックを達成。さらにMFオーロラ・ガリが71分に豪快なミドルシュートで追加点、81分にも自身2点目を挙げた。イタリアが5－0で完勝し、連勝でグループC突破を決めた。
3大会連続の決勝を目指す日本は、初出場のスコットランドと対戦。22分にFW岩渕真奈のミドルシュートで先制すると、37分にはFW菅澤優衣香が自ら得たPKを沈めて2点リードを奪う。後半はスコットランドの反撃を受けて、89分にFWラナ・クレランドのミドルシュートで1点を返されたが、2－1で今大会初勝利を収めた。
アルゼンチンと対戦したイングランドは、28分にFWニキータ・パリスがPKをGKバニーナ・コレアにストップされて先制のチャンスを逃したが、62分にFWジョディ・テイラーがMFベス・ミードの折り返しに合わせて決勝点を奪い、1－0で連勝を飾った。この結果、グループDは日本が1勝1分けで2位。イングランドは連勝で決勝トーナメント進出を決めた。
■グループステージ第2節
▼6月12日
ナイジェリア 2－0 韓国（グループA）
ドイツ 1－0 スペイン（グループB）
フランス 2－1 ノルウェー（グループA）
▼6月13日
オーストラリア 3－2 ブラジル（グループC）
南アフリカ 0－1 中国（グループB）
▼6月14日
日本 2－1 スコットランド（グループD）
ジャマイカ 0－5 イタリア（グループC）
イングランド 1－0 アルゼンチン（グループD）
▼6月15日
オランダ vs カメルーン（グループE）
カナダ vs ニュージーランド（グループE）
▼6月16日
スウェーデン vs タイ（グループF）
アメリカ vs チリ（グループE）
■グループステージ第1節順位
▼グループA
フランス（勝点6／得失点差5）
ノルウェー（勝点3／得失点差2）
ナイジェリア（勝点3／得失点差－1）
韓国（勝点0／得失点差－6）
▼グループB
ドイツ（勝点6／得失点差2）
スペイン（勝点3／得失点差1）
中国（勝点3／得失点差0）
南アフリカ（勝点0／得失点差－3）
▼グループC
イタリア（勝点6／得失点差6）
ブラジル（勝点3／得失点差2）
オーストラリア（勝点3／得失点差0）
ジャマイカ（勝点0／得失点差－8）
▼グループD
イングランド（勝点6／得失点差2）
日本（勝点4／得失点差1）
アルゼンチン（勝点1／得失点差－1）
スコットランド（勝点0／得失点差－2）
▼グループE
カナダ（勝点3／得失点差1）
オランダ（勝点3／得失点差1）
ニュージーランド（勝点0／得失点差－1）
カメルーン（勝点0／得失点差－1）
▼グループF
アメリカ（勝点3／得失点差13）
スウェーデン（勝点3／得失点差2）
チリ（勝点0／得失点差－2）
タイ（勝点0／得失点差－13）
■グループステージ第3節
▼6月17日
中国 vs スペイン（グループB）
南アフリカ vs ドイツ（グループB）
ナイジェリア vs フランス（グループA）
韓国 vs ノルウェー（グループA）
▼6月18日
ジャマイカ vs オーストラリア（グループC）
イタリア vs ブラジル（グループC）
▼6月19日
日本 vs イングランド（グループD）
スコットランド vs アルゼンチン（グループD）
▼6月20日
カメルーン vs ニュージーランド（グループE）
オランダ vs カナダ（グループE）
スウェーデン vs アメリカ（グループF）
タイ vs チリ（グループF）