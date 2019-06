今年1月期に放送された連続ドラマ「初めて恋をした日に読む話(はじこい)」(TBS系、火曜午後10時)で“エトミカ”こと江藤美香を演じた女優の吉川愛さんが、7月13日から放送される唐沢寿明さん主演の連続ドラマ「ボイス 110(イチイチゼロ)緊急指令室」(日本テレビ系、土曜午後10時)の第1話にゲスト出演することが15日、明らかになった。「フリースタイルダンジョン」(テレビ朝日系)で活躍した人気ラッパーの般若さんも同話にゲスト出演する。

ドラマは、犯罪被害者からの110番通報に迅速に対応すべく、日夜戦い続ける警察の緊急指令室を舞台に、刑事の樋口彰吾(唐沢さん)とボイスプロファイラー(声紋分析官)・橘ひかり(真木よう子さん)らの活躍を描く。原作は韓国の「“Based on the series “Voice”, produced and distributed by Studio Dragon Corporation and CJ ENM Co.,Ltd”」。

吉川さんは110番通報をする女子大生の荻原夏美、般若さんは夏美を誘拐する川島武雄を演じる。吉川さんは、放送中の天海祐希さん主演の刑事ドラマ「緊急取調室」(テレビ朝日系、木曜午後9時)の第3シーズンの第9話(6月13日放送)に北山未亜役で出演し、怪演が話題になった。

◇吉川愛さんのコメント

私が演じた夏美はごく普通の女の子。そんな女の子が誘拐されてしまうという怖いお話です。ボイスの台本を読んでまず第一に思ったのが、どう演技しようということでした。全く想像ができず、本番で感じたことや恐怖感を大事にしようと思いました。

韓国版を見させていただいたのですが緊迫感、恐怖感がものすごく伝わってきて、ずっと涙を流してしまいました。そんな私が感じたものを出せたらと一生懸命頑張りました。演じていてとても楽しかったです!

◇般若さんのコメント

(出演が決まった時)原作の犯人を超える恐怖を残そうと心に決めました。そして見ている人たちが、「早く川島を捕まえて」と思ってもらえたらうれしいです。個人的に学生時代から見ていた唐沢寿明さんと対峙(たいじ)した時は正直、興奮しました。素晴らしい作品に参加できたことを感謝してます。