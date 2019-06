アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のブルーレイディスク(BD)、DVDの全巻購入特典として、アニメ「プリティーリズム」シリーズの名曲のカバーを収録したCD「PRISM COVERS COLLECTION」がプレゼントされることが6月14日、明らかになった。

店舗によって特典が変わり、アニミュゥモで購入した人を対象に太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガによる「寒い夜だから…」をプレゼント。タワーレコードは十王院カケル、鷹梁ミナトによる「ハート イロ トリドリ~ム」、Amazonは西園寺レオ、涼野ユウによる「ALIVE」、アニメイトは一条シン、如月ルヰによる「Silent Promise」がそれぞれ用意される。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ。男性キャラクターが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描く。2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「Shiny Seven Stars」はテレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。