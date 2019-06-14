◆ 投票期限は6月16日



7月12日（金）、13日（土）に、東京ドームと甲子園で行われる「マイナビオールスターゲーム2019」。5月24日から始まった出場選手を決めるファン投票の投票期限が目前に迫ってきた。



14日時点でトップの得票数は、引き続き西武の山川穂高選手（37万3807票）。ちなみに30万票超えは、阪神の梅野隆太郎（30万7818票）、巨人の坂本勇人（30万9477票）、広島の鈴木誠也（31万3774票）、西武の森友哉（30万1168票）、秋山翔吾（35万7938）の6名となっている。



球団別では、甲子園を本拠地とする阪神から最多の4選手（西勇輝／先発、ジョンソン／中継ぎ、梅野隆太郎／捕手、大山悠輔／三塁手）が各部門トップの投票数。なお、パ・リーグの中継ぎ部門でトップの宮西尚生（日本ハム）と2位の甲斐野央（ソフトバンク）が「2万2110票」差、指名打者部門でトップの近藤健介（日本ハム）と2位のデスパイネ（ソフトバンク）が「1万9143票」差と、ソフトバンク勢が日本ハム勢に迫っているが、きょうを含めた残り3日でどこまで追い上げられるか注目だ。



ファン投票の期限は6月16日で、最終結果は6月24日（月）の16時に発表される。なお、監督選抜を含む全メンバーの発表は7月1日（月）の16時に発表される予定。ファン投票・中間発表（6月14日発表）の結果は以下の通り。





◆ セントラル・リーグ ファン投票結果

※6月14日発表

※上下（↑↓）は10日発表分との差異



＜先発投手＞

1位 西 勇輝（神） →

2位 大瀬良大地（広）→

3位 菅野智之（巨） ↑

4位 今永昇太（De） ↓

5位 青柳晃洋（神） →



＜中継投手＞

1位 ジョンソン（神）→

2位 中川皓太（巨） →

3位 一岡竜司（広） →

4位 ロドリゲス（中）→

5位 近藤一樹（ヤ） →



＜抑え投手＞

1位 山崎康晃（De）→

2位 ドリス （神）→

3位 鈴木博志（中）→

4位 中﨑翔太（広）→

5位 石山泰稚（ヤ）→



＜捕手＞

1位 梅野隆太郎（神）→

2位 小林誠司（巨） →

3位 會澤 翼（広） →

4位 伊藤 光（DA） →

5位 加藤匠馬（中） →



＜一塁手＞

1位 岡本和真（巨）→

2位 ビシエド（中）→

3位 ロペス （De）→

4位 中谷将大（神）→

5位 坂口智隆（ヤ）→



＜二塁手＞

1位 山田哲人（ヤ）→

2位 糸原健斗（神）↑

3位 菊池涼介（広）↓

4位 吉川尚輝（巨）→

5位 ソト （De）→



＜三塁手＞

1位 大山悠輔（神）→

2位 村上宗隆（ヤ）→

3位 高橋周平（中）→

4位 宮崎敏郎（De）→

5位 安部友裕（広）→



＜遊撃手＞

1位 坂本勇人（巨）→

2位 木浪聖也（神）→

3位 田中広輔（広）→

4位 京田陽太（中）→

5位 大和 （De）→



＜外野手＞

1位 鈴木誠也（広）→

2位 近本光司（神）→

3位 筒香嘉智（De）→

4位 丸 佳浩（巨）→

5位 糸井嘉男（神）→





◆ パシフィック・リーグ ファン投票結果



＜先発投手＞

1位 千賀滉大（ソ）→

2位 山本由伸（オ）→

3位 涌井秀章（ロ）↑

4位 有原航平（日）↓

5位 岸 孝之（楽）↑



＜中継投手＞

1位 宮西尚生（日）→

2位 甲斐野央（ソ）→

3位 平井克典（西）→

4位 唐川侑己（ロ）→

5位 澤田圭佑（オ）→



＜抑え投手＞

1位 松井裕樹（楽）→

2位 増井浩俊（オ）→

3位 森 唯斗（ソ）→

4位 秋吉 亮（日）→

5位 益田直也（ロ）→



＜捕手＞

1位 森 友哉（西）→

2位 甲斐拓也（ソ）→

3位 田村龍弘（ロ）→

4位 嶋 基宏（楽）→

5位 若月健矢（オ）→



＜一塁手＞

1位 山川穂高（西）→

2位 中田 翔（日）→

3位 鈴木大地（ロ）→

4位 内川聖一（ソ）→

5位 Ｔ－岡田（オ）→



＜二塁手＞

1位 浅村栄斗（楽）→

2位 外崎修汰（西）→

3位 中村奨吾（ロ）→

4位 福田周平（オ）→

5位 牧原大成（ソ）→



＜三塁手＞

1位 レアード（ロ） →

2位 松田宣浩（ソ） →

3位 中村剛也（西） →

4位 ウィーラー（楽）→

5位 頓宮裕真（オ） →



＜遊撃手＞

1位 今宮健太（ソ） →

2位 源田壮亮（西） →

4位 茂木栄五郎（楽）↑

3位 中島卓也（日） →

5位 大城滉二（オ） →



＜外野手＞

1位 秋山翔吾（西）→

2位 吉田正尚（オ）→

3位 柳田悠岐（ソ）→

4位 大田泰示（日）→

5位 西川遥輝（日）→



＜指名打者＞

1位 近藤健介（日） →

2位 デスパイネ（ソ）→

3位 ブラッシュ（楽）→

4位 栗山 巧（西） →

5位 バルガス（ロ） →

