TVアニメ「マクロスF」「創聖のアクエリオン」などの監督で知られる河森正治のプロデビュー40周年を記念した「河森正治EXPO」が、東京・東京ドームシティのGallery AaMoで6月23日まで開催中。本日6月14日から展示物が追加されている。

このたび加わるのは「マクロスF」のキャラクターデザイン・江端里沙が描き下ろしたキャラクターイラストの等身大立体パネルと、絵コンテや企画書、デザイン画。各パネルのイラストは江端が「パビリオンガール」をテーマに「マクロスF」のシェリルとランカ、「アクエリオンEVOL」のゼシカ、「あにゃまる探偵キルミンずぅ」のリコを描いたものだ。いずれも各展示エリアの入り口に設置される。絵コンテや企画書、デザイン画は「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」などの資料で、展示エリア「クリエイティブパビリオン」に追加される。

さらに本日より、河森の複製サイン入りポストカード3枚と缶バッジ1個が付属するソフマップ限定チケット、展覧会オリジナルグッズの第2弾が販売される。新グッズにラインナップされたのは、アクリルスタンド、デザイン画を使用したクリアファイルセット、Tシャツ、ポストカード。加えてプラモデルや、パネルに使用されたシェリルらのイラストをあしらったタペストリーとクリアファイルセット、また21日には書道家・憲真と河森のコラボTシャツも登場する。

なお河森の創作活動のこれからを展望する「フューチャーパビリオン」では、6月17日に「河森正治ガイドツアー」を開催。ツアーでは河森が携わる新プロジェクトの第3弾が発表される。

「河森正治EXPO」

期間:2019年5月31日(金)~6月23日(日)

時間:10:00~20:00(最終入場19:30) ※月曜日は10:00~19:00(最終入場18:30)

会場:東京・東京ドームシティ Gallery AaMo

