グループA
FIFAランキング（出場12カ国中）：63位（12位）
過去大会の成績：26大会出場／優勝1回
直近の大会：2016年／GS敗退
監督：エドゥアルド・ビジェガス
基本布陣：4－2－3－1／4－4－2
■注目ポイント
「注目選手はマルセロ・モレノ。ボリビア代表歴代2位の得点記録を誇るストライカーで、ブレーメンやシャフタールでもプレーした。チームとしては堅い守備が特長で、3月の親善試合で対戦した日本代表も手を焼いた。一方で攻撃が課題となっており、エースのモレノや、左利きの10番サムエル・ガリンドの奮闘に期待がかかる。エドゥアルド・ビジェガス監督体制（今年1月〜）ではいまだ勝利がなく、今大会で初白星を目指す」
チーム評価（5段階）：★☆☆☆☆
■メンバーリスト
▼GK
ハビエル・ロハス（ナシオナル・ポトシ）
ルベン・コルダノ（ブルーミング）
カルロス・ランぺ（サンホセ）
▼DF
マリオ・クエジャール（オリエンテ・ペトロレロ）
サウル・トーレス（ナシオナル・ポトシ）
マルビン・ベハラノ（ザ・ストロンゲスト）
ルイス・アキン（プエブラ／メキシコ）
ホセ・マリア・カラスコ（ブルーミング）
ディエゴ・ベハラノ（ボリーバル）
ロベルト・フェルナンデス（ブルーミング）
▼MF
フェルナンド・サウセド（ウィルステルマン）
レオネル・フスティニアーノ（ボリーバル）
ディエゴ・ワヤル（ザ・ストロンゲスト）
サムエル・ガリンド（オールウェイズ・レディ）
エルウィン・サーベドラ（ボリーバル）
アレハンドロ・チュマセロ（プエブラ／メキシコ）
ラウル・カストロ（ザ・ストロンゲスト）
アドリアン・フシノ（ボリーバル）
▼FW
レオナルド・バカ（ブルーミング）
パウル・アラノ（ブルーミング）
ロドリゴ・ラマージョ（サンホセ）
ヒルベルト・アルバレス（ウィルステルマン）