劇場アニメ「劇場版『空の境界』」全章と、OVA「カーニバル・ファンタズム」の一挙配信がAbemaTVにて行われる。
一挙配信はTVアニメ「ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車（レール・ツェッペリン） Grace note-」が、AbemaTVにて7月6日24時より地上波同時・独占先行配信されることを記念して行われるもの。6月22日17時より劇場版「空の境界」第一章から第五章、29日17時より第六章から終章と「劇場版『空の境界』未来福音」が配信され、同日22時より「劇場版『空の境界』未来福音 extra chorus」の日本初無料配信が行われる。
「カーニバル・ファンタズム」の一挙配信は6月29日13時にスタート。なお同日24時からは「ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-」より第0話「墓守と猫と魔術師」の再配信も行われる。
「Abemaアニメチャンネル」/「TYPE-MOON」作品一挙配信 概要
配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル
「劇場版『空の境界』第一章～第五章 一挙配信」
配信日時：2019年6月22日（土）17:00～
「劇場版『空の境界』第六章～終章 一挙配信」
配信日時：2019年6月29日（土）17:00～
「劇場版『空の境界』未来福音」
配信日時：2019年6月29日（土）20:50～
「劇場版『空の境界』未来福音 extra chorus」
配信日時：2019年6月29日（土）22:25～
「『カーニバル・ファンタズム』一挙配信」
配信日時：2019年6月29日（土）13:00～
「Abema アニメチャンネル」/「『ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-』EPISODE 0 墓守と猫と魔術師」概要
配信チャンネル:Abemaアニメチャンネル
配信日時：2019年6月29日（土）24:00～