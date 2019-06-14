TVアニメ「プリンセス・プリンシパル」のライブイベント「プリンセス・プリンシパル THE LIVE Yuki Kajiura×Void_Chords」の開催が決定。10月19日・20日に千葉・舞浜アンフィシアターで行われる。

2017年にテレビ放送され、全6章から成る続編の劇場公開が決定している「プリンセス・プリンシパル」。ライブイベント「プリンセス・プリンシパル THE LIVE Yuki Kajiura×Void_Chords」にはTVアニメの劇伴音楽を担当した梶浦由記、主題歌などを担当した高橋諒によるプロジェクト・Void_Chordsが出演し、リアレンジした楽曲を生演奏で披露する。7月7日まで、チケットの最速先行抽選販売をイープラスにて実施中だ。

「プリンセス・プリンシパル」は19世紀末、巨大な壁で東西に分断されたアルビオン王国の首都・ロンドンが舞台。伝統と格式ある名門クイーンズ・メイフェア校に在籍する5人の少女たちが、女子高生という身分を隠れ蓑にスパイ活動をする様子が描かれる。なおTVアニメの再放送も決定。TOKYO MXにて7月14日、BS11にて7月16日にスタートする。

「プリンセス・プリンシパル THE LIVE Yuki Kajiura×Void_Chords」

日程：2019年10月19日（土）開場17:30、開演18:30 / 10月20日（日）開場15:00、開演16:00

会場：千葉・舞浜アンフィシアター

料金：税込8800円（全席指定）

出演

梶浦由記（Piano・Chorus）

メンバー：KAORI、KEIKO、YURIKO KAIDA、Joelle（Vocal） / 是永巧一（Guitar） / 佐藤強一（Drums） / 高橋“Jr.”知治（Bass） / 櫻田泰啓（Keyboards） / 中島オバヲ（Percussion） / 城元絢花（Violin） / 才恵加（Sax/Flute） / 大平佳男（Manipulator）

Void_Chords

メンバー：Yui Mugino（Vocal） / Ryo Takahashi（Bass） / Yuichi Kitajima（Guitar） / Nozomu Kitamura（Drums） / Kuwagata Fukino（Keyboards） / Shigeo Aoki（Manipulator）

(c)Princess Principal Project