バリュートレードは6月14日、イギリスのオーディオブランド「CAMBRIDGE AUDIO」初の完全ワイヤレスイヤホン「MELOMANIA1」の取扱いを発表した。6月29日に発売する。価格は15,880円(税別)。
MELOMANIA1は、直径5.8mmのダイナミックドライバを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。深く沈み込むような低音域から、柔らかい高音域までしっかりと表現するという。
本体にはマイクを内蔵し、スマホとペアリングしていれば通話も可能だ。通話品質を高めるクアルコムの「cVc(Clear Voice Capture)」に対応。最新のMEMS(Microelectro-Mechanical Systems)によって、周囲の雑音を抑えたクリアな通話を実現する。
Bluetoothのバージョンは5.0で、対応コーデックはSBC、AAC、aptX。再生周波数帯域は20Hzから20,000Hz。連続再生時間は最大9時間で、付属のケースはイヤホン本体を約4回充電できる(aptXでの接続時は再生時間が2割～3割ほど短くなる)。重さは4.6g(片側)。イヤホン本体は、IPX5の防水性能を備える。