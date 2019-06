本日6月14日発売のFebri Vol.55(一迅社)では、「劇場版 Free!-Road to the World-夢」の特集が展開されている。

7月5日に公開を控えた「劇場版 Free!-Road to the World-夢」。特集では「Free!」シリーズを通しての各キャラクターの成長を振り返る解説コーナーが設けられた。また監督を務める河浪栄作のインタビューと、七瀬遙役の島崎信長、橘真琴役の鈴木達央によるコメントも収められ、それぞれが「劇場版 Free!-Road to the World-夢」についての思いを語っている。

また今号ではアニメ「さらざんまい」の特集も。シリーズ構成を務める内海照子、エンディング映像を担当した田島太雄、音楽を手がけた橋本由香利のインタビューが掲載された。また「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」の特集には監督の小池健が登場。ZUN原作によるあずまあやのマンガ「東方茨歌仙 ~Wild and Horned Hermit.」は最終回を迎え、完結記念のインタビューも展開された。

※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。