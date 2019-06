プレミアリーグは13日、2019-20シーズンの日程を発表した。

来シーズンの開幕戦は8月9日。2位リヴァプールが本拠地でノリッジと対戦する。リーグ王者であるマンチェスター・Cは翌日、敵地でウェストハムと激突する。11日にはマンチェスター・Uとチェルシーによる“ビッグ6”対決が早くも予定されている。

開幕戦の対戦カードは以下のとおり。

■プレミアリーグ2019-20シーズン開幕戦

リヴァプール vs ノリッジ

ウェストハム vs マンチェスター・C

ボーンマス vs シェフィールド・ユナイテッド

バーンリー vs サウサンプトン

クリスタル・パレス vs エヴァートン

レスター vs ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ

ワトフォード vs ブライトン

トッテナム vs アストン・ヴィラ

ニューカッスル vs アーセナル

マンチェスター・U vs チェルシー