川野タニシ原作によるTVアニメ「指先から本気の熱情-幼なじみは消防士-」のPVが公開された。
7月7日よりTOKYO MXにて通常版となるショートアニメが放送されるほか、過激なシーンを盛り込んだ完全版がComicFestaアニメにて限定配信されることが決定している本作。放送に先がけて公開されたPVも「通常版」「完全版」の2種類が用意され、努力家でハイスペックなツンデレOL・藤橋涼と、恋愛対象外だと思っていた幼なじみのチャラい消防士・水野颯馬が、火事をきっかけに同居生活を送る様子が描かれた。
また本作の主題歌「BLAZING LUV!!（ブレイジングラブ）」もPVにて初解禁。「通常版」PVでは、TV放送される通常版のキャストによるユニット・桜ヶ丘消防隊、「完全版」PVでは、限定配信される完全版のキャストによるユニット・trI☆Fighterがそれぞれ歌声を披露している。
TVアニメ「指先から本気の熱情-幼なじみは消防士-」
放送情報
TOKYO MX：2019年7月7日（日）より毎週日曜日25:00～
配信情報
ComicFestaアニメ：2019年7月7日（日）より毎週日曜日24:00～（通常版無料、完全版有料）
ほか公式YouTubeチャンネルにて通常版のみ配信
スタッフ
原作：川野タニシ
監督：わたせとしひろ
脚本：蜻蛉
キャラクターデザイン：佐藤勝行
アニメーション制作：studio HoKIBOSHI
キャスト
水野颯馬：伊東健人（通常版） / マーガリン天狗（完全版）
藤橋涼：高森奈津美（通常版） / 桃山いおん（完全版）
泉友貴：高塚智人（通常版） / 井伊筋肉（完全版）
羽瀬淳：駒田航（通常版） / あさぎ夕（完全版）
渡辺翠：本多真梨子（通常版） / 青葉りんご（完全版）
篠田彩子：井澤詩織（通常版） / 月野きいろ（完全版）
笹原恵美：原嶋あかり（通常版） / 鹿瀬紫卯（完全版）
※studio HoKIBOSHIのHの次のoはマクロン付きが正式表記。
(c)川野タニシ/Suiseisha Inc.