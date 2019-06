2019年9月発売予定「ARTFX+ バットマン アーカムシリーズ 10th Anniversary 限定版」7,800円(税抜)

アクションゲーム『バットマン:アーカム・シティ』より、バットマンのフィギュアがホワイトカラーでリペイントされ登場する。2019年9月に発売予定で、価格は7,800円(税抜)。

「ARTFX+ バットマン アーカムシリーズ 10th Anniversary 限定版」は、『バットマン:アーカム』シリーズの10周年を記念したフィギュア。2014年に発売された「ARTFX+バットマン アーカム・シティ」のパッケージデザインとフィギュア本体をホワイトカラーバージョンに変更し再登場。

今回のホワイトカラーバージョンは、シリーズ2作目『バットマン:アーカム・シティ』のプロモーション時にメインビジュアルとして使用されたものがもととなっている。なお、フィギュア本体の右手に装備できる「バットラング」と「グラップル・ガン」が差し替え可能となっている。

BATMAN and all related characters and elements (c) & TM DC Comics. (s19)