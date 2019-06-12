大森靖子「伝承3DAYS 2卍LIVE“自由字架”」より2曲ライブ映像を公開

本日6月12日に大森靖子が峯田和伸（銀杏BOYZ）と共作したシングル『Re: Re: Love 大森靖子feat.峯田和伸』より、BOYZ&GIRLS盤に収録されている超歌手大森靖子「伝承3DAYS 2卍LIVE”自由字架”」BEST ACT SELECTION 2019から2曲の映像が公開された。



今年メジャーデビュー5周年を迎えた大森靖子が、5周年記念企画「超歌手5周年ハンドメイドミラクル5！」と掲げ、5つの企画を繰り広げていくことを発表し、第1弾にシングル「絶対彼女 feat. 道重さゆみ」のリリース。第2弾として6月からキャリア初の47都道府県ツアー「超歌手大森靖子2019 47都道府県TOUR"ハンドメイドシンガイア”」を開催することを発表、その第3弾が今回のシングルリリースであった。



公開されたのは映画『21世紀の女の子』-21st century girl-の主題歌である「LOW hAPPYENDROLL --少女のままで死ぬ--」と「きもいかわ」の2曲のライブ映像。この「伝承3DAYS 2卍LIVE”自由字架”」は3日間連続で行われた大森靖子企画のライブ。大森靖子のバンドメンバー「シン・ガイアズ」でキーボードを担当しているsugarbeansが全日程参加し、3日間にわたりお笑い芸人やダンサーなど様々なゲストを招いてライブを行った。「自由という十字架を限界までステージにカチコミます。」という意気込みのもとに開催されたライブである。BOYZ&GIRLS盤にはベストアクトセレクションとしてこの3日間を100分に凝縮した映像が収録されている。











そして、大森靖子は6月5日から横浜BAYSISを皮切りに、11月13日新木場STUDIO COASTまで自身初の47都道府県ツアー「超歌手大森靖子2019 47都道府県TOUR"ハンドメイドシンガイア"」を開催している。詳細は以下に。





＜リリース情報＞



大森靖子

『Re: Re: Love 大森靖子feat.峯田和伸』

発売日：2019年6月12日（水）



【CD+DVD】

BOYZ&GIRLS盤







定価：3000円（税抜）

＝収録曲＝

1. Re: Re: Love 大森靖子feat.峯田和伸

2. JUSTadICE

3. めっかわ



-DVD-

超歌手 大森靖子「伝承3DAYS 2卍LIVE”自由字架”」BEST ACT SELECTION 2019

2019年3月12日（火）東京都 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

2019年3月13日（水）東京都 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール

2019年3月14日（木）東京都 渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール



【CD+DVD】

OVER-SF盤







定価：2700円（税抜）

＝収録曲＝

1. Re: Re: Love 大森靖子feat.峯田和伸

2. JUSTadICE

3. めっかわ



-DVD-

「Re: Re: Love 大森靖子feat.峯田和伸」Music Video

「JUSTadICE」Music Video

Re: Re: Love 大森靖子feat.峯田和伸 ドキュメンタリー映像



【CD Only】

YELLOW盤







定価：1200円（税抜）

＝収録曲＝

1. Re: Re: Love 大森靖子feat.峯田和伸

2. JUSTadICE

3. めっかわ





＜ツアー情報＞



大森靖子



『超歌手大森靖子2019 47都道府県TOUR"ハンドメイドシンガイア"』

出演：大森靖子シンガイアズ



ツアー日程

2019年6月5日（水）横浜BAYSIS

2019年6月7日（金）柏ThumbUp

2019年6月11日（火）山梨甲府KAZOO HALL

2019年6月20日（木）群馬 高崎Club FLEEZ

2019年6月27日（木）福島郡山 CLUB #9

2019年6月28日（金）茨城 水戸LIGHT HOUSE

2019年7月4日（木）福岡BEATSTATION

2019年7月5日（金）熊本B9 V2

2019年7月7日（日）宮崎SR BOX

2019年7月8日（月）鹿児島SR HALL

2019年7月14日（日）島根松江AZTiC canova

2019年7月15日（月）鳥取米子AZTiC laughs

2019年7月19日（金）徳島club GRINDHOUSE

2019年7月20日（土）高知X-pt.

2019年7月21日（日）松山サロンキティ

2019年7月24日（水）さいたま新都心VJ-3

2019年7月27日（土）京都磔磔

2019年7月28日（日）神戸VARIT.

2019年7月31日（水）栃木HEAVENS ROCK Utsunomiya VJ-2

2019年8月3日（土）名古屋Electric Lady Land

2019年8月4日（日）三重CLUB ROOTS

2019年8月9日（金）長崎DRUM Be-7

2019年8月11日（日）佐賀RAG・G

2019年8月12日（月）大分DRUM Be-0

2019年8月17日（土）金沢AZ

2019年8月18日（日）長野CLUB JUNK BOX

2019年8月23日（金）和歌山GATE

2019年8月24日（土）奈良NEVER LAND

2019年8月25日（日）滋賀U☆STONE

2019年8月29日（木）山口RISING HALL

2019年8月31日（土）岡山CRAZYMAMA KINGDOM

2019年9月1日（日）広島セカンドクラッチ

2019年9月3日（火）高松DIME

2019年9月7日（土）岐阜ANTS

2019年9月13日（金）福井CHOP

2019年9月14日（土）富山Soul Power

2019年9月16日（月）新潟GOLDEN PIGS RED

2019年9月21日（土）青森Quarter

2019年9月23日（月）仙台darwin

2019年9月28日（土）沖縄桜坂セントラル

2019年10月5日（土）大阪梅田クラブクアトロ

2019年10月6日（日）静岡UMBER

2019年10月11日（金）盛岡CLUB CHANGE WAVE

2019年10月12日（土）秋田 Club SWINDLE

2019年10月14日（月）山形SESSION

2019年10月31日（木）札幌ペニーレーン24

2019年11月13日（水）東京 新木場STUDIO COAST

チケット料金：

All Standing 4900円（整理番号付/ドリンク代別途/税込）

東京公演のみ All Standing 5600円（整理番号付/ドリンク代別途/税込）



大森靖子オフィシャルサイト：http://oomoriseiko.info/