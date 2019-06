TWICE、同じセットを用いて異なる世界観を表現した新曲2作のMVを同時解禁

TWICEが7月中旬に2週連続でリリースする新曲を発表、MVが公開された。



今年の春にはドームツアーを実施。3都市5公演で22万人を動員させ大成功をおさめたTWICE。7月17日発売のJAPAN 4thシングル『HAPPY HAPPY』は太陽と月の2つの相反する「光」をコンセプトにTWICEらしさ全開のカラフルで爽やかな夏の昼を表現した「太陽」を、7月24日発売JAPAN 5thシングル『Breakthrough』はネオン輝く中で洗練されたダークの衣装を身にまとい、日本の作品として今までにないクールな夏の夜を表現した「月」と、それぞれ相反する楽曲のモチーフを発表していた。



そして、今回発表されたMVでも相反するコンセプトを新しい形で実現させている。「HAPPY HAPPY」ではカラフルな世界の中で全編9人の素顔満載で構成され、ダンスパートが出てこないMVとなっており、対となる「Breakthrough」は全編ダンスで構成され、さらに2作品は同じセットを用いた形で異なる世界観を表現した。「HAPPY HAPPY」ではチェヨンがメンバーをイメージして描いたフルーツのイラストも見どころ。















<リリース情報>







TWICE

『HAPPY HAPPY』



発売日:2019年7月17日(水)



=収録曲=

1. HAPPY HAPPY

2. The Best Thing I Ever Did -Japanese ver.-

3. HAPPY HAPPY(collapsedone Remix)

4. HAPPY HAPPY(Instrumental)



・初回限定盤A 【CD+DVD】定価1944円+tax (税込2100円)

・初回限定盤B 【CD+DVD】定価1806円+tax (税込1950円)

・通常盤【CD】定価1204円+tax (税込1300円)

・ONCE JAPAN限定盤 【CD】定価1389円+tax (税込1500円)







TWICE

『Breakthrough』



発売日:2019年7月24日(水)



=収録曲=

1. Breakthrough

2. FANCY -Japanese ver.-

3. Breakthrough (taalthechoi Remix)

4. Breakthrough (Instrumental)



・初回限定盤A 【CD+DVD】定価1944円+tax (税込2100円)

・初回限定盤B 【CD+DVD】1806円+tax (税込1950円)

・通常盤【CD】定価1204円+tax (税込1300円)



TWICE JAPAN 4th SINGLE『HAPPY HAPPY』&JAPAN 5th SINGLE『Breakthrough』特設サイト

http://www.twicejapan.com/feature/happyhappy_breakthrough