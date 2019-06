声優・蒼井翔太“お金を返せば天使になれる”!? 独特の英訳力とは？

声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太。6月5日(水)放送のレギュラーラジオ番組「蒼井翔太 Hungry night」では、蒼井が英訳をするコーナーを実施。2つの英文を1つに繋げて訳すなど、突飛な回答を連発しました。(TOKYO FM「蒼井翔太 Hungry night」2019年6月5日(水)放送より)【お金を返せば天使になれる?】今回の放送では、リスナーから寄せられた英語の文章を蒼井流に翻訳し、ハングリーに英語を勉強していくコーナー「グリナイングリッシュ」を実施しました。●神奈川県・にかさんからのお題1.「I owe him 70,000yen.」2.「To put it mildly, he is an angel.」<蒼井の回答>1.「私は人から7万円借りました」2.「それを認識していましたが、(7万円は)ちゃんと返したので、実質、私は天使です」<正解>1.「私は彼に7万円借りている」蒼井「(※「70,000yen」の正しい発音を自分で繰り返しながら)「セブンティ サウザンド イェン」……え、3000円って言ってる!? え、嘘でしょ? (7万円で)正解じゃない?(答えを確認して)……正解です!(笑)」2.「控えめに言って、彼は天使のようだ」蒼井「ああ、正解ですね。ほぼ正解(笑)」●茨城県・れなさんからのお題「Shota Aoi's smartphone screen was broken, so I asked an Apple company acquaintance to fix it.」<蒼井の回答>「蒼井翔太はスマートフォンの画面を割りました。すると、アップル会社さんが無料で蒼井翔太の画面を直してくれます」<正解>「蒼井翔太のスマートフォンの画面が壊れていたので、アップル社の知人に修理を依頼しました」蒼井「惜しくな~い!? ちょっと待って、僕、いつ勉強した……?」●福岡県・ビバビーバーさんからのお題「Let's do high five with me!」<蒼井の回答>「アゲてこ~!」<正解>「僕とハイタッチしよう!」蒼井「『東京ドームシティで僕とハイタッチ会だ!』みたいな?(笑)。……正解です!(笑)」【海外のカップヌードルを食レポ!】蒼井翔太が毎回新しい食材や食べ合わせにチャレンジし、食レポを行う「翔太めし」のコーナー。今回は特別編として、番組ディレクターがハワイで買ってきたという、NISSIN「Souper Meal Picante Shrimp Flaver」に挑戦! アメリカのNISSIN Foodsのカップ麺で、“Souper”はSoup(スープ)とSuper(スーパー)を合わせた造語なのだとか。なんと、水を入れてからレンジで4分30秒チンするという仕様でした。付属のパウダーを投入すると、スパイシーな香りが漂うのだそう。蒼井「(麺をすすって)日清さんのカレーヌードル(「カップヌードル カレー」)です(笑)。それに近い感じ。(スープは)ピリ辛でスパイシーな感じ。これはまたカレーとは違うスパイスですね。麺は日本のカップ麺のものよりも柔らかい感じがします。どちらかというと、フォーを食べている感覚の柔らかさです。……あっ、すごい! エビがね、キシキシじゃなくてプリップリしてるの!」もしも蒼井がアレンジを加えるのであれば、「ポーチドエッグをのせてみてもいいかもしれない!」とのこと。蒼井「そのまま生卵を落とすと、全部に黄身とか白身がいきわたっちゃって、おじやになっちゃいそうなので。ポーチドエッグで、ちゃんと白身も固まった中で黄身だけがフワァっと溶け出すみたいな」気になった方は、ぜひお試しください!◎6月12日(水)の「蒼井翔太 Hungry night」は、即興ドラマのコーナーで、蒼井が絵本の読み聞かせに挑戦します! どうぞ、お楽しみに!<番組概要>番組名:蒼井翔太 Hungry night放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週水曜25:00~25:30パーソナリティ:蒼井翔太番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/aoi番組公式Twitter:@hungrynight_tfm番組ハッシュタグ:#グリナイ