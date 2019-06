美波 音楽を始めたきっかけは尾崎豊「心をえぐられた」

シンガーソングライターの美波さんが、6月11日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、音楽を始めたきっかけなどを聞きました。とーやま校長:美波先生は、これまでに発表したミュージックビデオの総再生回数が6000万回以上!……なんだけど、美波先生の音楽以外のことは、正直わからないことが多々あるという現状!あしざわ教頭:そうなんですよ。サイトとかも顔写真じゃなくてイラストだけが載っていて、結構謎に包まれてる方ですよね。とーやま校長:聞きたいことがいろいろあるんですけど、いつからアコギ(アコースティックギター)を始められたのですか?美波:高校1年生から始めました。それまでもずっと欲しかったんですけど、中学校のときはお金が無かったので。それで高校に入ってすぐにバイトを始めて、最初は9000円ぐらいのアコースティックギターを買ったんです。そこから全部独学でここまで来てるんですけど、人が弾いている手元動画とかを常にYouTubeとかで観て、真似をしてずっと弾き続けて、それなりに弾けるようになった感じです。とーやま校長:その「弾きたい」という思いは、例えば好きなアーティストの方がいるから、とかだったのですか?美波:そうですね。私は尾崎豊さんが大好きなんですよ。とーやま校長:え!? だって尾崎豊さんは、たぶん1992年に26歳とかで亡くなられてますよね?美波:そうなんです。生まれた時にはもう亡くなっていたんですけど……。昔、『夜ヒット(夜のヒットスタジオ)』という番組で「太陽の破片」を歌っている動画を観て、“半端じゃない”と、心をえぐられたんです。「この人に何があったんだろう?」ってずっと気になって、それを追いかけたいと思って。私は勝手に「尾崎豊さんを引き継いで、弾いてやろう!」っていう気で、今音楽をやっています。とーやま校長:じゃあ、尾崎豊さんに出会ったのが10代の時?美波:そうです。とーやま校長:10代の頃はどんな感じでしたか?美波:10代の頃は、とにかく視野が(狭くて)本当に目の前の数cmしか見えなかったんです。本当にちょっとのことで落ち込んだりとか、ちょっとのことで嬉しかったりとか。そういう自分の気持ちが波打つような感じの性格でした。今思うと、あのときの自分ってもっと感情的というか、エモーショナルだったなって(笑)。そんな頃に帰りたいなって思う瞬間もあるんですけど……若いからこそ感じられることがいっぱいあって、もどかしい気持ちが多かったです。とーやま校長:モヤモヤしたりとか、答えにならないものとか。美波:そうですね。――ここで、デビューシングル「カワキヲアメク」をオンエアとーやま校長:曲を聴いて思ったんですけど、10代のみんなからしたら将来ももちろん大切だけど、明日とか今をどう生きられるか、どう挽回できるか、どう力を発揮できるか、っていうのが勝負じゃないですか。美波先生は、そこに向けての曲をずっと作られているなって思いました。美波:そんなこと言っていただいて嬉しいです。みなさんの青春の一部に使っていただきたいです!あしざわ教頭:僕は「言葉が生きているな」って思いました。本当に今そこにいる人の言葉というか……。歌われているときの気持ちって、どういう感覚なんですか?美波:自分が思っていることを全部綴っているんで、毎回ライブで感極まって泣いちゃう瞬間とかがあるんですよ(笑)。でもそれが自分だし、本当に思っていることだし、伝わってくれればいいなって思っています。――ここで、「ライラック」(デビューシングル収録曲)をオンエアとーやま校長:この「ライラック」という曲を聴いて、さっきのお話もお伺いして……、今も今までに対しても、たぶん満足いってないんだろうなと感じるのですが……?美波:そうですね。生きていて全部納得できることって、たぶんないと思っているんです。曲に対して、全部自分をそのままぶつけるっていうのが、私の中のコンセプトなんです。とーやま校長:そうだよね。美波さんは、9月にワンマンライブ「美波2days ONEMAN LIVE 『ORIGIN』」を開催します。詳細はオフィシャルサイト(https://osakana373.therestaurant.jp/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/12(水):逢田梨香子先生来校6/13(木):SEVENTEEN先生がまた(×4)来校6/14(金):Amazonカードをプレゼント☆☆「未確認フェスティバル2019」ネットステージ投票受付中!☆☆