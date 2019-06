[ALEXANDROS]川上洋平「運命めいたモノも感じた」新曲秘話

[ALEXANDROS]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。アクエリアスのCMソングとして書き下ろした楽曲のタイトルを発表し、この曲への想いを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」6月11日(火)放送分)――新曲のタイトルは「月色ホライズン」川上:この「月色ホライズン」というタイトルの“ホライズン”は、割と最初から決まっていたんです。でも「もう1個足したいな~」と思って、めちゃくちゃ悩みました。この曲の制作秘話としたら、まずピンポイントでCM用の長さで作ったんです。だからサビから作った曲です。アクエリアスって昔からある清涼飲料水じゃないですか?僕がアクエリアスに最初に触れたのは、小学校か中学校くらいのときだったんだよね。まだ海外に住んでいた頃で、日本の食べ物や飲み物って口に出来なかったんです。でも、毎月のようにお姉ちゃんが日本からビデオテープを送ってくれていて、そこで流れてるCMとかを見て「あー今、日本ではこんな飲み物があるんだ~」って知ったんですよ。そのとき、アクエリアスのCMで流れてた曲がMr.Childrenの「innocent world」でした。そのCMを見てアクエリアスを知ったし、Mr.Childrenのことも知ったんです。「スゲェこの曲良いいな~」、そして「この飲料水、飲みたい!」って。それから20年くらい経って、アクエリアスのCMのお話が来たわけなんですけど、すごく嬉しかったですね。運命めいたモノも感じたし。なので、めちゃめちゃ気合いを入れて作りました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/12(水):逢田梨香子先生来校6/13(木):SEVENTEEN先生がまた(×4)来校6/14(金):Amazonカードをプレゼント☆☆「未確認フェスティバル2019」ネットステージ投票受付中!☆☆