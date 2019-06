LiSA『紅蓮華』カップリング曲初オンエア それぞれの想い

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月3日にリリースされるニューシングル『紅蓮華』のカップリング曲「“PROPAGANDA”」「やくそくのうた」を2日に亘って初オンエアし、それぞれの楽曲が生まれたエピソードを明かしました。【“PROPAGANDA”】LiSA:いやー、かっこいいでしょ? そして、物々しいでしょ?(笑)。これはPABLO a.k.a. WTF!? さんが作曲してくださったんですけど、この曲が来たときに「めっちゃかっこいい! これライブでやりたい!」って言って始まったんですね。でもこの楽曲には日本語をはめるよりも絶対英語で歌ったほうがかっこいいって思って、英語が得意なかっこいい人、そしてこのパンクな感じをよりパンクにしてくれる人、そして歌いやすい歌を歌わせてくれる人、どなたかいないかしら〜って考えて、作詞はBEAT CRUSADERSの日高央さんにお願いしました。日高さんに私がライブで誘導している感じを、ライブの景色も含めてお伝えしたところ、この曲を作ってくださいました。なので、みんなが叫ぶところや余白や展開も含めて、ライブですごく楽しい曲になっています! 皆さんもライブに向けて覚えてきてください!【やくそくのうた】LiSA:めっちゃ可愛いでしょ~? LiSAのかわいい曲を作ってくれる人といえば……田淵先輩(UNISON SQUARE GARDENの田淵智也さん)ですね! 作詞も田淵先輩です!この曲は、ライブの最後のほうに歌えたらいいなと思って田淵先輩にお願いしました。LiSAの活動が9年目なんですけれども、(ライブを通して)会ってない時間もみんなが元気にやっているだろうなって想像ができるし、また会う約束をしなくてもきっと会えるだろうな〜と思える信頼ができたな〜って感じたときに、信頼できる人との勝手なやくそくのうたができたらいいなーって思ったんです。そしたらさあ~、田淵先輩が可愛い歌詞書くじゃん?(笑)。しかもこれを歌ったのが、横浜アリーナのライブが終わってすぐだったんですね。だからより気持ちが入っちゃって……! みんなと早くこれ歌いたいなーって思いながらレコーディングしましたよ(笑)。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」6月10日(月)、11日(火)放送分)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/12(水):逢田梨香子先生来校6/13(木):SEVENTEEN先生がまた(×4)来校6/14(金):Amazonカードをプレゼント☆☆「未確認フェスティバル2019」ネットステージ投票受付中!☆☆